Coronaviren und akute respiratorische Syndrome (MERS und SARS)

Es gibt viele verschiedene Coronaviren. Die meisten von ihnen verursachen eine Krankheit bei Tieren.
Vier Infektionen mit dem Coronavirus verursachen beim Menschen eine leichte Erkrankung der oberen Atemwege, die Symptome einer gewöhnlichen Erkältung hervorrufen.
Die anderen 3 Infektionen mit dem Coronavirus können beim Menschen allerdings viel schwerwiegender sein und haben unlängst zu schweren Ausbrüchen von tödlichen Lungenentzündungen geführt:
SARS-CoV-2 ist ein neuartiges Coronavirus, das Ende 2019 als Ursache der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) identifiziert wurde und sich seither weltweit verbreitet hat. Diese Infektion wird an anderer Stelle besprochen (siehe COVID-19).
MERS-CoV wurde 2012 als Ursache des Middle East Respiratory Syndrome (MERS) identifiziert.
SARS-CoV-1 wurde 2003 als Ursache für einen Ausbruch des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS) identifiziert, das 2002 knapp vor Jahresende in China ausgebrochen war.
Diese Coronaviren, die schwere Atemwegsinfektionen verursachen, werden von Tieren an Menschen übertragen (zoonotische Erreger).
Nahost-Atemwegssyndrom (Middle East Respiratory Syndrome, MERS)
Das Nahost-Atemwegssyndrom ist eine Coronavirusinfektion, die schwere grippeähnliche Symptome verursacht.
Das Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) wird von einem Corona-Virus verursacht.
Das MERS-Virus wurde erstmals 2012 in Jordanien und Saudi-Arabien identifiziert. Bis 2021 gab es weltweit mehr als 2.500 bestätigte MERS-Fälle sowie mindestens 900 Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit. Die meisten davon traten in Saudi-Arabien auf, wo laufend neue Fälle verzeichnet werden. Im Jahr 2015 kam es in der Republik Korea zum größten bekannten Ausbruch von MERS außerhalb der Arabischen Halbinsel. Er wurde mit einem Reisenden in Zusammenhang gebracht, der von der Arabischen Halbinsel zurückkehrte. Auch in Ländern in Europa, Asien, Nordafrika, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten traten Fälle bei Personen auf, die entweder zur Pflege dorthin verlegt wurden oder nach der Rückkehr aus dem Nahen Osten erkrankten. Seit 2019 wurden nur wenige Fälle gemeldet.
In mehreren Ländern im Nahen Osten wird vermutet, dass Dromedare die primäre Infektionsquelle für Menschen darstellen, aber wie das Virus von den Tieren auf den Menschen übertragen wird, ist nicht bekannt.
Die Infektion tritt häufiger bei männlichen Personen auf und ist stärker ausgeprägt bei älteren Erwachsenen und bei Patienten mit chronischen Grunderkrankungen wie etwa Diabetes oder einer Herz- oder Nierenkrankheit. Bei ungefähr einem Drittel der Infizierten verlief die Infektion tödlich.
Das MERS-Virus verbreitet sich durch engen Kontakt mit MERS-Patienten oder durch Tröpfchen in der Luft, die von einer infizierten Person ausgehustet oder ausgeniest wurden. Eine Ansteckungsgefahr besteht vermutlich erst bei Auftreten von Symptomen. Die meisten Erkrankungsfälle nach direktem Personenkontakt traten unter medizinischem Fachpersonal auf.
Die ersten Symptome treten gewöhnlich etwa 5 Tage nach der Infizierung auf (es muss jedoch mit einer Zeitspanne von 2 bis 14 Tagen gerechnet werden). Die meisten Infizierten haben Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen und Husten. Etwa ein Drittel leidet an Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen.
Diagnose von MERS
Tests von Flüssigkeitsproben aus den Atemwegen
Bluttests
MERS wird bei Personen mit einer Infektion der unteren Atemwege vermutet, die in eine Gegend gereist sind oder dort wohnhaft sind, wo sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sein könnten, oder kürzlich engen Kontakt mit einer möglicherweise an MERS erkrankten Person hatten.
Zur Diagnosestellung wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Flüssigkeitsprobe an mehreren Stellen der Atemwege entnommen und auf das Virus getestet. Es werden auch Bluttests zum Nachweis des Virus oder von Antikörpern dagegen durchgeführt. Bei allen Personen, die engen Kontakt mit einer möglicherweise an MERS erkrankten Person hatten, werden Bluttests durchgeführt.
Behandlung von MERS
Medikamente gegen Fieber und Muskelschmerzen
Isolierung
Gegen MERS gibt es keine spezifische Behandlung. Zur Linderung von Fieber und Muskelschmerzen wird Paracetamol oder ein nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) wie Ibuprofen verabreicht.
Es werden Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus getroffen. Die betroffene Person wird beispielsweise in einem Raum isoliert, der mit einer Lüftungsanlage zur Reduzierung der Verbreitung der Mikroorganismen in der Luft ausgestattet ist. Jeder, der das Zimmer betritt, muss eine spezielle Maske, Augenschutz, einen Kittel, eine Haube und Handschuhe tragen. Die Türen zu dem Raum sollten geschlossen bleiben, wenn niemand das Zimmer betritt oder verlässt, was so wenige Male wie möglich geschehen sollte.
Schweres akutes respiratorisches Syndrom (SARS)
Das schwere akute respiratorische Syndrom ist eine Coronavirusinfektion, die grippeähnliche Symptome verursacht.
Seit 2004 wurden weltweit keine Fälle mehr registriert.
Die Symptome von SARS gleichen denen anderer häufigerer viraler Atemwegsinfektionen (z. B. Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Muskelschmerzen), sind aber schwerwiegender, vor allem bei älteren Erwachsenen.
SARS wird nur vermutet, wenn der Patient einer infizierten Person ausgesetzt gewesen sein könnte.
Wenn ein Arzt SARS vermutet, dann empfiehlt er die Isolation der Person in einem Raum, der mit einer Lüftungsanlage – zur Reduzierung der Verbreitung der Mikroorganismen in der Luft – ausgestattet ist.
(Siehe auch Übersicht über Virusinfektionen.)
Es wurde Ende des Jahres 2002 erstmals in China festgestellt. Es kam zu einem weltweiten Ausbruch mit mehr als 8.000 Erkrankungsfällen, auch in den USA und Kanada, und mit etwa 800 Todesfällen bis Mitte 2003. Seit 2004 wurden weltweit keine Fälle mehr registriert.
Obwohl seit 2004 keine neuen Fälle gemeldet wurden, gilt SARS nicht als ausgerottet, da ein Tierreservoir existiert. Dadurch ist es absehbar, dass das Virus erneut auftreten wird.
Als unmittelbare Übertragungsquelle gelten Schleichkatzen, die an Lebendtiermärkten als Delikatesse zum menschlichen Verzehr verkauft wurden. Es ist nicht klar, wie sich die Schleichkatzen infiziert haben, aber Fledermäuse werden als Reservoirwirt des SARS-Virus in der Natur angesehen werden.
SARS wird von einem Coronavirus verursacht. SARS ist weitaus gravierender als die meisten anderen Coronavirus-Infektionen, die in der Regel nur erkältungsartige Symptome auslösen. Das Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) und COVID-19 sind jedoch weitere schwere Krankheiten, die ebenfalls von einem Coronavirus verursacht werden.
SARS verbreitet sich von Mensch zu Mensch durch engen Kontakt mit infizierten Personen oder durch Tröpfchen in der Luft aus, die von einer infizierten Person ausgehustet oder ausgeniest wurden.
Symptome von SARS
Die Symptome von SARS gleichen denen anderer häufigerer viraler Atemwegsinfektionen, sind aber stärker ausgeprägt. Dazu zählen Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Muskelschmerzen, danach folgt ein trockener Husten und mitunter Atembeschwerden.
Die meisten Patienten erholten sich innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Einige hatten jedoch schwere Atembeschwerden und etwa 10 Prozent starben an der Infektion.
Diagnose von SARS
Untersuchung durch den Arzt
Tests zur Identifizierung des Virus
SARS wird nur diagnostiziert, wenn Menschen in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen sein könnten und Fieber zusammen mit Husten oder Atembeschwerden haben.
Es gibt Tests zur Identifizierung des Virus.
Behandlung von SARS
Isolierung
Bei Bedarf Sauerstoffgabe
Mitunter ein mechanisches Beatmungsgerät zur Unterstützung der Atmung
Wenn ein Arzt SARS vermutet, dann empfiehlt er die Isolation der Person in einem Raum, der mit einer Lüftungsanlage – zur Reduzierung der Verbreitung der Mikroorganismen in der Luft – ausgestattet ist. Bei dem ersten und einzigen Ausbruch von SARS haben solche Isolationsmaßnahmen verhindert, dass das Virus übertragen wurde, und letztendlich zur Eliminierung der Krankheit beigetragen.
Menschen mit leichten Symptomen benötigen keine spezifische Behandlung. Bei mittelschweren Atemschwierigkeiten ist unter Umständen die Zufuhr von Sauerstoff notwendig. Patienten mit ernsten Atembeschwerden können eine mechanische Beatmung benötigen.