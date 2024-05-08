Coronaviren und akute respiratorische Syndrome (MERS und SARS)

Das Nahost-Atemwegssyndrom ist eine Coronavirusinfektion, die schwere grippeähnliche Symptome verursacht.

Das Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) wird von einem Corona-Virus verursacht.

Das MERS-Virus wurde erstmals 2012 in Jordanien und Saudi-Arabien identifiziert. Bis 2021 gab es weltweit mehr als 2.500 bestätigte MERS-Fälle sowie mindestens 900 Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit. Die meisten davon traten in Saudi-Arabien auf, wo laufend neue Fälle verzeichnet werden. Im Jahr 2015 kam es in der Republik Korea zum größten bekannten Ausbruch von MERS außerhalb der Arabischen Halbinsel. Er wurde mit einem Reisenden in Zusammenhang gebracht, der von der Arabischen Halbinsel zurückkehrte. Auch in Ländern in Europa, Asien, Nordafrika, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten traten Fälle bei Personen auf, die entweder zur Pflege dorthin verlegt wurden oder nach der Rückkehr aus dem Nahen Osten erkrankten. Seit 2019 wurden nur wenige Fälle gemeldet.

In mehreren Ländern im Nahen Osten wird vermutet, dass Dromedare die primäre Infektionsquelle für Menschen darstellen, aber wie das Virus von den Tieren auf den Menschen übertragen wird, ist nicht bekannt.

Die Infektion tritt häufiger bei männlichen Personen auf und ist stärker ausgeprägt bei älteren Erwachsenen und bei Patienten mit chronischen Grunderkrankungen wie etwa Diabetes oder einer Herz- oder Nierenkrankheit. Bei ungefähr einem Drittel der Infizierten verlief die Infektion tödlich.

Das MERS-Virus verbreitet sich durch engen Kontakt mit MERS-Patienten oder durch Tröpfchen in der Luft, die von einer infizierten Person ausgehustet oder ausgeniest wurden. Eine Ansteckungsgefahr besteht vermutlich erst bei Auftreten von Symptomen. Die meisten Erkrankungsfälle nach direktem Personenkontakt traten unter medizinischem Fachpersonal auf.

Die ersten Symptome treten gewöhnlich etwa 5 Tage nach der Infizierung auf (es muss jedoch mit einer Zeitspanne von 2 bis 14 Tagen gerechnet werden). Die meisten Infizierten haben Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen und Husten. Etwa ein Drittel leidet an Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen.

Diagnose von MERS Tests von Flüssigkeitsproben aus den Atemwegen

Bluttests MERS wird bei Personen mit einer Infektion der unteren Atemwege vermutet, die in eine Gegend gereist sind oder dort wohnhaft sind, wo sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sein könnten, oder kürzlich engen Kontakt mit einer möglicherweise an MERS erkrankten Person hatten. Zur Diagnosestellung wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Flüssigkeitsprobe an mehreren Stellen der Atemwege entnommen und auf das Virus getestet. Es werden auch Bluttests zum Nachweis des Virus oder von Antikörpern dagegen durchgeführt. Bei allen Personen, die engen Kontakt mit einer möglicherweise an MERS erkrankten Person hatten, werden Bluttests durchgeführt.