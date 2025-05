Bei den meisten Menschen, die Sporen einatmen, entwickelt sich eine Infektion, die keine Symptome hervorruft. Wenn Symptome auftreten, dann entwickeln sich diese gewöhnlich erst mehrere Monate oder Jahre nach dem ersten Kontakt.

Falls eine Parakokzidioidomykose entsteht, ähnelt sie in der Regel einer Lungenentzündung und verursacht Husten, Fieber, Kurzatmigkeit und Schwierigkeiten beim Atmen. Sie kann von allein abklingen.

Die Infektion kann sich von der Lunge auf andere Teile des Körpers ausbreiten.

Im Mund und auf der Haut können sich schmerzhafte Geschwüre (Ulzera) entwickeln, am häufigsten im Gesicht, insbesondere um Nase und Mund, einschließlich Zunge, Rachen und Zahnfleisch.

Infizierte Lymphknoten schwellen an und können Eiter ablassen, der dabei durch die Haut brechen kann, aber nur leichte Schmerzen verursacht. Die am häufigsten infizierten Lymphknoten sind normalerweise die im Hals und unter den Armen. Leber und Milz können sich vergrößern und manchmal Bauchschmerzen verursachen. Manchmal dauern die Symptome lange an, die Infektion ist jedoch nur selten tödlich.

Bei manchen Menschen mit Parakokzidioidomykose kommt es zu einer chronischen Lungenerkrankung, die eine Vernarbung (Fibrose) und großräumige Schäden in der Lunge (Emphysem) hervorruft.

Wenn es bei Menschen unter 30 Jahren oder Personen mit einer HIV-Infektion oder AIDS zu einer Parakokzidioidomykose kommt, ist die Infektion aggressiver. Sie breitet sich weit aus und umfasst das Knochenmark und andere Organe. Die Betroffenen sind fiebrig und verlieren an Gewicht. Die Lymphknoten, die Leber und die Milz vergrößern sich und es kommt zu einer Anämie.