Kokzidioidomykose ist normalerweise eine Infektion der Lunge, die durch den Pilz Coccidioides immitis oder Coccidioides posadasii verursacht wird.

Die Infektion wird durch das Einatmen von Pilzsporen verursacht.

In leichten Fällen verursacht diese Lungeninfektion grippeähnliche Symptome und manchmal auch Kurzatmigkeit, aber die Infektion kann sich verschlimmern und sich durch den ganzen Körper verbreiten, was unterschiedliche Symptome auslösen kann.

Die Diagnose kann bestätigt werden, indem der Pilz in Proben des infizierten Materials mikroskopisch untersucht oder kultiviert wird.

Die Behandlung erfolgt mit Antimykotika.

(Siehe auch Übersicht über Pilzinfektionen.)

Die Sporen von Coccidioides sind im Erdboden im Südwesten der Vereinigten Staaten, dem kalifornischen Längstal, in Teilen von New Mexico und Texas westlich von El Paso, in Nordmexiko und in Teilen Mittelamerikas sowie in Argentinien vorhanden. Sie sind auch in Utah, Nevada und im südlich-zentralen Washington zu finden.

Kokzidioidomykose verursacht etwa 15 bis 30 Prozent der Fälle einer ambulant erworbenen Lungenentzündung (eine Lungeninfektion, die sich bei Menschen entwickelt, die nicht in einem Krankenhaus behandelt werden) in den Großstädten von Arizona wie Tucson und Phoenix.

Im Jahr 2019 wurden in den USA 20.003 Fälle von Kokzidioidomykose gemeldet.

Kokzidioidomykose wird durch das Einatmen von Sporen übertragen. Die Sporen sind in der Erde vorhanden und können in die Luft gelangen, wenn der Boden aufgewirbelt und der Staub vom Wind davongetragen wird. Landwirte und andere Menschen, die mit Erde arbeiten oder dieser ausgesetzt sind, weisen die größte Wahrscheinlichkeit auf, die Sporen einzuatmen und sich zu infizieren. Bei Menschen, die auf Reisen infiziert werden, können sich Symptome erst entwickeln, nachdem sie wieder zu Hause sind.

Kokzidioidomykose kommt in zwei Formen vor:

Akute primäre Kokzidioidomykose ist eine leichte Lungeninfektion. Diese Infektion verschwindet ohne Behandlung. Die meisten Fälle entsprechen dieser Art.

Progressive Kokzidioidomykose ist eine schwere, sich rasch verschlimmernde Infektion. Diese Infektion breitet sich von der Lunge auf den ganzen Körper aus und ist häufig tödlich.

Risikofaktoren für progressive Kokzidioidomykose Progressive Kokzidioidomykose ist bei ansonsten gesunden Menschen selten. Risikofaktoren umfassen HIV-Infektion

Einnahme von Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken (Immunsuppressiva)

Fortgeschrittenes Alter

Im zweiten oder dritten Trimester der Schwangerschaft oder im Wochenbett (kurz nach der Entbindung)

Ethnische Zugehörigkeit (Menschen philippinischer, afro-amerikanischer, lateinamerikanischer oder asiatischer Herkunft oder amerikanische Ureinwohner)

Symptome einer Kokzidioidomykose Die meisten Menschen mit akuter primärer Kokzidioidomykose haben keinerlei Symptome. Wenn sich Symptome entwickeln, treten sie 1 bis 3 Wochen nach Stattfinden der Infektion auf. Die Symptome sind normalerweise leicht und häufig grippeähnlich. Sie beinhalten Husten, Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen im Brustkorb und manchmal Kurzatmigkeit. Der Husten kann von Auswurf begleitet sein. Bei einer schweren Lungeninfektion kann es dazu kommen, dass Blut gehustet wird. Kokzidioidomykose: Allergische Reaktion Einzelheiten ausblenden Manche Menschen haben eine allergische Reaktion auf einen Pilz, der Kokzidioidomykose verursacht. Die Reaktion kann sich in Gelenkschmerzen, Bindehautentzündung, Erythema multiforme oder Erythema nodosum äußern. Auf diesem Bild ist ein Beispiel von schwerem Erythema multiforme zu sehen, das durch Kokzidioidomykose verursacht wird. Bild mit freundlicher Genehmigung von www.doctorfungus.org (© 2005). Menschen mit progressiver Kokzidioidomykose können Symptome Wochen, Monate oder sogar Jahre nach der ursprünglichen Infektion entwickeln. Symptome beinhalten leichtes Fieber, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, und Kräfteverfall. Die Lungeninfektion kann sich verschlimmern, aber in der Regel nur bei Menschen mit Immunschwäche. Dabei kann es zu verstärkter Kurzatmigkeit und manchmal auch zu Blut im Sputum kommen. Kokzidioidomykose kann sich auch von der Lunge auf die Haut und auf andere Gewebe ausbreiten. Wenn sich die Infektion auf die Haut ausbreitet, kann es zu einer oder mehreren wunden Stellen kommen. Die Gelenke können anschwellen und Schmerzen bereiten. Tiefe Infektionen brechen manchmal durch die Haut und führen so zu einer Öffnung, durch die das infizierte Material abfließt. Manche Menschen reagieren, unabhängig von der Form der Kokzidioidomykose, allergisch auf den Pilz, was zu Gelenkschmerzen, Bindehautentzündung, druckempfindlichen roten oder violetten Beulen (Knötchen) unter der Haut (so genannter Erythema nodosum) oder geröteten, erhabenen Hautflecken führen kann, die oft wie Zielscheiben aussehen (Erythema multiforme). Kokzidioidomykose, die ein einzelnes Geschwür verursacht hat Einzelheiten ausblenden Eine Kokzidioidomykose, die sich von der Lunge auf die Haut ausbreitet, kann eventuell nur ein einzelnes Geschwür verursachen. Bild mit freundlicher Genehmigung von www.doctorfungus.org (© 2005). Coccidioides kann auch das Gehirn und das Gewebe, welches das Gehirn umgibt (Meningen), befallen und Meningitis (Hirnhautentzündung) verursachen. Diese Infektion ist häufig chronisch und verursacht Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Gleichgewichtsverlust, Doppelsehen und andere Probleme. Unbehandelt ist Meningitis immer tödlich.

Diagnose einer Kokzidioidomykose Bluttests

Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs

Untersuchung und das Anlegen einer Kultur aus einer Blutprobe oder von anderem Gewebe Ein Arzt kann den Verdacht auf Kokzidioidomykose haben, wenn Menschen Symptome entwickeln, nachdem sie in einer Region, wo diese Infektion häufig vorkommt, gelebt haben, oder wenn sie kürzlich durch eine solche Region gereist sind. Im Rahmen von Bluttests können Antikörper gegen den Pilz (serologische Tests) festgestellt werden, und in der Regel wird auch eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs gemacht. Bei Betroffenen mit einem gesunden Immunsystem können durch Bluttests diese Antikörper normalerweise festgestellt werden, wenn eine Kokzidioidomykose vorliegt. Röntgenaufnahmen des Brustkorbes zeigen charakteristische Auffälligkeiten. Diese Ergebnisse helfen den Ärzten bei der Diagnosestellung. Ein Test, bei dem Antigene (vom Pilz freigesetzte Proteine) im Urin festgestellt werden, kann ebenfalls hilfreich sein. Um den Pilz zu identifizieren und dadurch die Diagnose zu bestätigen, können Ärzte Blut-, Sputum-, Eiterproben, Proben der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit oder Proben anderer infizierter Gewebearten mikroskopisch untersuchen oder an ein Labor schicken, um den Pilz dort zu kultivieren. Da das Anlegen einer Kultur von Coccidioides bis zu 3 Wochen dauern kann, verlassen sich die Ärzte gewöhnlich auf die Bluttests und die Röntgenaufnahme des Brustkorbs. Ein Test zur Identifizierung des genetischen Materials (DNS) des Pilzes kann in Proben aus dem Rachen und der Lunge durchgeführt werden, aber dieser Test ist nicht weit verbreitet.