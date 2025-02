Analyse und Kultur der Gelenkflüssigkeit

Bluttests

Mitunter Auswurf, Rückenmarksflüssigkeit und Urintests

Mitunter Röntgenuntersuchung, Magnetresonanztomografie (MRT) oder Ultraschall

Bei einer schweren oder unerklärlichen Arthritis oder bei Personen mit anderen, für eine infektiöse Arthritis typischen Symptomen wird zumeist von einer infektiösen Arthritis ausgegangen.

In der Regel wird so bald wie möglich mit einer Nadel etwas Gelenkflüssigkeit entnommen (diesen Vorgang bezeichnet man als Gelenkpunktion oder Arthrozentese). Sie wird auf eine erhöhte Anzahl von weißen Blutkörperchen, Bakterien und andere Organismen untersucht. Im Labor können die Erreger in der Gelenkflüssigkeit vermehrt und so bestimmt werden (Kultur), außer wenn der Patient kürzlich Antibiotika eingenommen hat. Die Erreger von Tripper, Lyme-Borreliose und Syphilis sind allerdings in der Gelenkflüssigkeit nur schwer auszumachen. Werden Bakterienkulturen angelegt, testet das Labor, welches Antibiotikum am besten wirkt.

Meist wird auch das Blut untersucht, weil sich die Erreger, die Gelenkentzündungen verursachen, häufig im Blut wiederfinden. Auch in Auswurf, Rückenmarkflüssigkeit und Urin können die Erreger bestimmt werden, um die Infektionsquelle zu finden und um festzustellen, ob die Infektion in einem anderen Bereich ist.

Wenn der Verdacht besteht, dass die infektiöse Arthritis durch Gonokokken ausgelöst wird, werden auch Proben aus der Harnröhre, dem Gebärmutterhals, dem Rektum und dem Rachen entnommen. Da viele Menschen mit Gonorrhö auch an einer Chlamydien-Infektion der Genitalien (einer weiteren sexuell übertragbaren Infektion) leiden, werden Tests für eine solche Infektion der Genitalien durchgeführt.

Um die Bakterien leichter zu erkennen und zu identifizieren, kann der Arzt die Gelenkflüssigkeit mittels Polymerase-Kettenreaktion (ein Nukleinsäureamplifikationstest [NAT]) analysieren, um so die DNA von Gonokokken und Mykobakterien festzustellen.

Es können auch Röntgenaufnahmen des betroffenen Gelenks gemacht werden, um andere Erkrankungen auszuschließen. Wenn das Gelenk nur schwer zu untersuchen oder zu punktieren ist, kann auch eine Magnetresonanztomografie (MRT) weiterhelfen. Mit MRT und Ultraschall lassen sich Flüssigkeits- oder Eiteransammlungen (Abszesse) erkennen.