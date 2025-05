Physiotherapie (PT)

Nach mehrwöchiger strikter Bettruhe oder einer Rückenmarksverletzung kann der Blutdruck eines Patienten beim Aufstehen rasch abfallen, sodass ihm unter Umständen schwindlig wird (orthostatische Hypotonie). Ein Kipptisch kann in diesem Fall dem Patienten helfen. Dieses Verfahren kann die Verengung oder Erweiterung der Blutgefäße unterstützen – je nach Ansprechen auf Haltungsänderungen. So kann der Blutdruck bei einem Stellungswechsel ausgeglichen werden. Der Patient liegt auf dem Rücken auf einem gepolsterten Tisch mit Fußstütze und wird von einem Gurt gehalten. Der Tisch wird sehr langsam gekippt – je nachdem, wie gut der Patient dies verträgt –, bis dieser fast aufrecht steht. Durch die langsame Veränderung der Haltung lernen die Gefäße wieder, sich zu verengen. Wie lange der Patient in aufrechter Position bleibt, hängt davon ab, wie gut er diese Position verträgt, allerdings sollte die Dauer nicht mehr als 45 Minuten betragen.

Der Kipptisch wird ein- bis zweimal täglich eingesetzt. Seine Wirksamkeit variiert und hängt vom Typ und Grad der Beeinträchtigung ab.