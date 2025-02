Reaktive Arthritis

Die Schmerzen und Entzündungen in den Gelenken können bei einer reaktiven Arthritis leicht bis schwer sein. Selten kommt es jedoch zur Gelenkschädigung. Gewöhnlich sind mehrere Gelenke gleichzeitig betroffen, vor allem Knie- und Zehengelenke, sowie die Bereiche, an denen die Sehnen am Knochen ansetzen, z. B. an der Ferse. Häufig sind die großen Gelenke der unteren Gliedmaßen besonders stark betroffen. Bei der reaktiven Arthritis sind die Gelenke weniger symmetrisch betroffen als bei der rheumatoiden Arthritis. Die Sehnen können sich schmerzhaft entzünden. Rückenschmerzen können auftreten, häufiger bei Menschen, die das HLA-B27-Gen tragen, oder wenn die Krankheit schwerwiegend ist. Weitere Symptome sind leichtes Fieber, Gewichtsverlust und starke Erschöpfung.

Es kann eine Entzündung der Harnröhre (Urethritis – Hohlorgan, das den Urin von der Blase aus dem Körper leitet) auftreten, normalerweise ca. 7 bis 14 Tage nach einer Infektion (nach dem Geschlechtsverkehr oder in manchen Fällen nach einer Durchfallerkrankung).

Bei Männern verursacht die Entzündung leichte bis mittlere Schmerzen und Ausfluss aus dem Penis oder Hautausschlag auf der Eichel (Balanitis circinata). Die Prostata kann sich schmerzhaft entzünden.

Bei Frauen treten, wenn überhaupt, nur leichte Symptome im Harn- und Genitaltrakt auf, wie etwa leichter Ausfluss und ein unangenehmes Gefühl beim Wasserlassen.

Die Bindehaut (die Membran an Augenlid und Augapfel) kann sich röten und entzünden, was zu Juckreiz oder Brennen und Lichtempfindlichkeit führt. Manchmal schmerzt das Auge und tränt übermäßig.

An Mund und Zunge können kleine, für gewöhnlich schmerzlose und manchmal berührungsempfindliche Geschwüre auftreten. Gelegentlich blüht ein starker Hautausschlag in Form von harten, verdickten Flecken auf, vor allem an Handflächen und Fußsohlen und um die Nägel (Keratoderma blennorrhagicum).

In seltenen Fällen kommt es zu Herz- und Blutgefäßerkrankungen (z. B. Entzündung der Aorta), Entzündungen des Brustfells, Störungen der Aortenklappe sowie Störungen des Rückenmarks oder des peripheren Nervensystems (alle Nerven außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks).

Erythema nodosum (Entzündung der Fettschicht unter der Haut, die berührungsempfindliche rote oder violette Knötchen unter der Haut hervorruft) kann bei Patienten mit reaktiver Arthritis auftreten, insbesondere nach einer Yersinia-Infektion.