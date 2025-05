Osteomyelitis kann auch durch die Infektion des umliegenden Weichteilgewebes verursacht werden. Der Knochen entzündet sich nach einigen Tagen oder Wochen. Diese Art der Infektion tritt häufig bei älteren Menschen auf.

Sie beginnt für gewöhnlich an einer Stelle, an der das Gewebe durch eine Verletzung, Operation, Bestrahlung oder durch Krebs geschädigt ist, oder an einem Hautgeschwür (vor allem an den Füßen) aufgrund von schlechter Durchblutung oder Diabetes. Eine Infektion der Nasennebenhöhlen, des Zahnfleisches und der Zähne kann sich auf den Schädel ausdehnen.