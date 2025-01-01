Menschenbisse

Da menschliche Zähne nicht besonders spitz sind, verursachen die meisten von Menschen verursachten Bisse keine Verletzung oder allenfalls eine Quetschung oder einen oberflächlichen Riss (Lazeration). Allerdings kann ein Biss in fleischige Körperteile wie Ohren oder Nase diese abtrennen.

Bei Verletzungen der Faust (Kampfbiss), die entstehen, wenn die geballte Faust bzw. die Fingerknöchel die Zähne des Gegners treffen, besteht ein Infektionsrisiko. Eine Bissverletzung in der geballten Faust verletzt häufig die Sehne des Fingers, der über dem Knöchel verläuft.

Manchmal überträgt der Zubeißende Infektionen wie Hepatitis. Eine Infektion mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV) durch einen Menschenbiss ist sehr unwahrscheinlich, da die Konzentration des Virus im Speichel niedriger ist als die im Blut und da Substanzen im Speichel die Aktivität des Virus hemmen.

(Siehe auch Einführung in Bisse und Stiche.)

Symptome von Menschenbissen Von Menschen verursachte Bisswunden sind schmerzhaft und hinterlassen normalerweise einen Zahnabdruck auf der Haut. Bei Kampfbissen entsteht lediglich ein kleiner, gerader Schnitt quer über den Fingerknöcheln. Eine Reißverletzung der Fingersehne schränkt oftmals die Bewegung des Fingers in eine Richtung ein. Infizierte Bisse schmerzen stark, sind gerötet und geschwollen. Wussten Sie ...