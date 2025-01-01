Die meisten Tierbisse in den Vereinigten Staaten sind die von Hunden und Katzen. Die Wunden sollten so schnell als möglich gereinigt und versorgt werden. (Siehe auch Einführung in Bisse und Stiche.)

Die meisten Bissverletzungen in den Vereinigten Staaten gehen von Hunden und in geringerem Maß von Katzen aus. Wegen ihrer Beliebtheit als Haustiere stammen die meisten Bisse von Hunden. Etwa 30 bis 80 Menschen in den Vereinigten Staaten, meistens Kinder, sterben jedes Jahr an Hundebissen. Katzen beißen Menschen vornehmlich, wenn sie sich drangsaliert fühlen oder diese in einen Kampf unter Artgenossen eingreifen. Haustiere wie Pferde, Kühe und Schweine beißen selten; allerdings sind sie so groß und stark, dass sie schwere Wunden verursachen können. Die Bisse wilder Tiere sind selten.

Die Ränder einer von einem Hund beigebrachten Bisswunde sind zerfetzt und zerrissen. Katzenbisse gehen sehr tief und entzünden sich häufig. Infizierte Bisse sind schmerzvoll, geschwollen und rot.

Tollwut kann von Tieren (meist von Fledermäusen, Waschbären, Füchsen und Stinktieren), die mit diesem Erreger infiziert sind, übertragen werden. Dank Schutzimpfungen ist Tollwut bei Haustieren in den Vereinigten Staaten selten. Aber in Ländern, in denen es weniger wahrscheinlich ist, dass Tiere geimpft werden, können Bisse von Haustieren auch Tollwut übertragen. Bisse von Eichhörnchen, Hamstern und Nagetieren übertragen selten die Tollwut.

Vorbeugung gegen Hundebisse