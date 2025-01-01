Die meisten Tierbisse in den Vereinigten Staaten sind die von Hunden und Katzen. Die Wunden sollten so schnell als möglich gereinigt und versorgt werden. (Siehe auch Einführung in Bisse und Stiche.)
Die meisten Bissverletzungen in den Vereinigten Staaten gehen von Hunden und in geringerem Maß von Katzen aus. Wegen ihrer Beliebtheit als Haustiere stammen die meisten Bisse von Hunden. Etwa 30 bis 80 Menschen in den Vereinigten Staaten, meistens Kinder, sterben jedes Jahr an Hundebissen. Katzen beißen Menschen vornehmlich, wenn sie sich drangsaliert fühlen oder diese in einen Kampf unter Artgenossen eingreifen. Haustiere wie Pferde, Kühe und Schweine beißen selten; allerdings sind sie so groß und stark, dass sie schwere Wunden verursachen können. Die Bisse wilder Tiere sind selten.
Wussten Sie ...
Die Ränder einer von einem Hund beigebrachten Bisswunde sind zerfetzt und zerrissen. Katzenbisse gehen sehr tief und entzünden sich häufig. Infizierte Bisse sind schmerzvoll, geschwollen und rot.
Tollwut kann von Tieren (meist von Fledermäusen, Waschbären, Füchsen und Stinktieren), die mit diesem Erreger infiziert sind, übertragen werden. Dank Schutzimpfungen ist Tollwut bei Haustieren in den Vereinigten Staaten selten. Aber in Ländern, in denen es weniger wahrscheinlich ist, dass Tiere geimpft werden, können Bisse von Haustieren auch Tollwut übertragen. Bisse von Eichhörnchen, Hamstern und Nagetieren übertragen selten die Tollwut.
Vorbeugung gegen Hundebisse
Jeder Hund kann beißen. Bei Kindern ist sowohl die Bisswahrscheinlichkeit als auch die Schwere etwaiger Bissverletzungen relativ hoch. Die meisten Betroffenen wurden vom eigenen Hund oder von einem ihnen bekannten Hund gebissen. Es gibt gewisse Vorsichtsmaßnahmen, mit denen sich das Risiko, gebissen zu werden, verringern lässt:
Behandlung von Tierbissen
Wundreinigung
Mitunter Antibiotika
Nach der üblichen Erstversorgung sollte bei einem Tierbiss umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Wenn möglich, sollte das Tier, das angegriffen hat, von seinem Besitzer eingesperrt werden. Wenn das Tier frei herumläuft, sollte derjenige, der gebissen wurde, nicht versuchen, es zu fangen. Die Polizei sollte eingeschaltet werden, damit die zuständigen Behörden das Tier auf Anzeichen von Tollwut untersuchen können.
Die Ärzte reinigen den Tierbiss, indem sie die Wunde mit sterilem Salzwasser (Kochsalzlösung) spülen und mit Seife und Wasser reinigen. Ist das Gewebe am Wundrand gequetscht oder zerrissen, wird es mitunter entfernt.
Bisswunden im Gesicht werden chirurgisch geschlossen (genäht). Kleinere Wunden, Stichwunden und Bisswunden an den Händen werden hingegen in aller Regel nicht genäht.
Manchmal werden Antibiotika verabreicht, um eine Entzündung zu verhindern. Infizierte Bisswunden machen manchmal eine chirurgische Drainage, intravenös verabreichte Antibiotika oder beides erforderlich.