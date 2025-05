Untersuchungen auf Erkrankungen des Bewegungsapparats

Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MRT) liefern wesentlich detailliertere Ergebnisse als einfache Röntgenaufnahmen, und mit ihnen lassen sich Ausmaß und Stelle der Verletzung genau bestimmen. Mit diesen beiden Verfahren lassen sich auch Brüche, die auf Röntgenbildern nicht sichtbar sind, erkennen.

Magnetresonanztomografie (MRT) Bild

Magnetresonanztomografie (MRT) des Knies Bild Bild von Dr. med. Jon A. Jacobson.

Die Magnetresonanztomografie eignet sich besonders gut, um Muskeln, Sehnen und Bänder darzustellen. Mit einer MRT lässt sich feststellen, ob die Schmerzen von einer Weichteilverletzung herrühren (z. B. ein Bänder- oder Sehnenriss oder eine Verletzung einer wichtigen Struktur im Inneren des Knies).

Eine CT ist hilfreich, wenn eine MRT nicht verfügbar oder nicht zu empfehlen ist. Bei einer CT werden Patienten ionisierender Strahlung ausgesetzt (siehe Strahlungsrisiko durch bildgebende Verfahren in der Medizin). Eine CT bildet die Knochen, verglichen mit anderen anatomischen Strukturen, am besten ab. In einigen Fällen ist bei Problemen mit Knochen eine MRT jedoch die bessere Methode, beispielsweise zur Darstellung kleiner Frakturen an Hüfte und Becken. Patienten verbringen in einer CT-Untersuchung viel weniger Zeit als in einer MRT. Eine MRT ist wesentlich teurer als eine CT, und wenn keine offenen Geräte verwendet werden, bekommen viele Patienten in der MRT Platzangst.