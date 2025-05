Arthrose (OA)

In der Regel entwickelt sich eine Arthrose schleichend und macht sich zuerst an einem oder mehreren Gelenken bemerkbar. Fingergelenke, Daumengrundgelenk, Hals, Lendenwirbelsäule, großer Zeh, Hüfte und Knie sind am häufigsten betroffen.

Die ersten Symptome sind häufig als tiefsitzend beschriebene Schmerzen, die sich in den lastaufnehmenden Gelenken (z. B. den Knien und Hüften) bei Aktivitäten, die mit einer Belastung einhergehen (z. B. Stehen), verstärken können. In einigen Fällen kann das Gelenk nach dem Aufstehen oder nach Inaktivität steif sein. Diese Steifheit lässt gewöhnlich jedoch nach spätestens 30 Minuten nach, vor allem, wenn das Gelenk bewegt wird.

Wenn weitere Symptome auftreten, wird das Gelenk möglicherweise noch unbeweglicher und lässt sich unter Umständen nicht mehr vollständig strecken oder beugen. Durch neues Wachstum von Knochen oder anderen Gewebearten können sich die Gelenke vergrößern. Der raue Knorpel verursacht im Gelenk bei Bewegungen knirschende oder knackende Geräusche und Berührungsempfindlichkeit.

Eine Arthrose in der Hand kann Schmerzen, Steifheit und Funktionseinschränkungen verursachen. Knochenwucherungen entwickeln sich häufig an den Endgelenken (Heberden-Knoten) oder den Mittelgelenken der Finger (Bouchard-Knoten).

Bei manchen Gelenken (wie dem Knie) dehnen sich die stützenden und stabilisierenden Bänder so stark, dass das Gelenk seinen Halt verliert und die Muskeln, die das Gelenk bewegen, schwächer werden. Hüfte oder Knie können steif und unbeweglicher werden. Bewegungen des Gelenks können sehr schmerzhaft sein, vor allem beim Stehen, Gehen oder Treppensteigen.

Die Wirbelsäule ist häufig von Arthrose betroffen. Das häufigste Symptom sind Rückenschmerzen. Gewöhnlich verursachen geschädigte Bandscheiben und Wirbelknochen nur leichte Bewegungseinschränkungen und geringe Schmerzen. Dennoch kann eine Arthrose in der Hals- oder der Lendenwirbelsäule Taubheitsgefühle, Schmerzen und Schwäche in einem Arm oder Bein verursachen, wenn die Knochenwucherungen auf einen Nerv drücken. Kommt es im Rückenmarkkanal der Lendenwirbelsäule zu Knochenwucherungen (lumbale Spinalkanalstenose), können die Beinnerven abgedrückt werden. Die dadurch verursachten Schmerzen in den Beinen während eines Spaziergangs können den falschen Eindruck erwecken, dass die Blutversorgung in den Beinen gestört ist (Claudicatio intermittens oder Schaufensterkrankheit). In seltenen Fällen drücken Knochenwucherungen im Hals die Speiseröhre zusammen und erschweren das Schlucken.

Die Arthrose kann über Jahre unverändert bleiben oder rasch fortschreiten, meist verläuft sie jedoch nach dem Auftreten der ersten Symptome langsam. Bei vielen Betroffenen kommt es zu Beeinträchtigungen.

Betroffene mit einem geröteten, heißen und geschwollenen Gelenk sollten ärztlich untersucht werden, da diese Symptome normalerweise nicht auf eine Arthrose, sondern auf eine Infektion oder Gicht hindeuten.