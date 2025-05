Systemischer Lupus erythematodes (SLE)

Hautprobleme treten meist in Form von erhabenen roten Ausschlägen auf Nase und den Wangen (sogenannte Schmetterlingsflechte), Beulen oder Hautverdünnungen sowie flachen oder hervortretenden roten Flecken an unbedeckten Stellen an Gesicht, Nacken, Oberkörper und Ellenbogen auf. Blasen und Hautgeschwüre (offene Wunden) sind selten, doch an den Schleimhäuten treten oft wunde Stellen auf, vor allem am Gaumen, an den Innenseiten der Wangen am Zahnfleisch sowie in der Nase.

Systemischer Lupus erythematodes (Schmetterlingserythem) Einzelheiten ausblenden Dieser erhabene rote Ausschlag ist wie ein Schmetterling geformt. Er bedeckt den Nasenrücken, die Wangen und andere Bereiche, die der Sonne ausgesetzt sind, z. B. über den Augenbrauen. © Springer Science+Business Media

Haarverlust (Alopezie) ist typisch für die aktive Phase der Erkrankung.

An den Handkanten und auf den Fingern können sich rot bis violett gesprenkelte Bereiche zeigen; im Bereich der Nägel kann es zu Schwellungen und Rötungen kommen, ebenso zu rötlichen Flecken zwischen den Knöcheln an der Innenseite der Finger. Durch die verringerte Zahl der Blutplättchen kommt es zu Einblutungen in der Haut (Purpura), die als violette Punkte zu sehen sind.

Vor allem hellhäutige Lupus-Patienten reagieren auf Sonnenlicht manchmal mit einem dauerhaften Ausschlag (Photosensitivität).

Raynaud-Syndrom Bild © Springer Science+Business Media

Raynaud-Syndrom mit Zyanose Bild © Springer Science+Business Media

Vom Raynaud-Syndrom betroffene Lupus-Patienten haben weiße oder bläuliche Finger und Zehen, wenn diese der Kälte ausgesetzt werden.