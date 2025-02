Die Bauchorgane, wie Magen und Darm, befinden sich in einem großen Hohlraum, der als Bauchhöhle bezeichnet wird. Das Bauchfell (Peritoneum) ist eine Haut, die die Bauchhöhle auskleidet und die Bauchorgane bedeckt. Bei der Peritonealdialyse dient diese Membran als Filter. Diese Membran hat eine große Oberfläche und verfügt über ein komplexes Netzwerk an Blutgefäßen. Substanzen können leicht aus dem Blut durch das Bauchfell in die Bauchhöhle (Peritoneum) durchsickern. Durch die Bauchdecke wird ein Katheter eingeführt und Flüssigkeit (Dialysat) in die Bauchhöhle infundiert. Die Flüssigkeit muss lange genug in der Bauchhöhle bleiben, damit die Abbauprodukte im Blut langsam in sie übergehen können. Dann lässt man die Flüssigkeit ablaufen, entsorgt sie und ersetzt sie durch frisches Dialysat.

Meistens wird ein Katheter aus Silikon oder Polyurethan verwendet, weil die Flüssigkeit durch diesen gleichmäßig hindurchfließen kann und er selten Schaden anrichtet. Der Katheter wird vorübergehend am Krankenbett platziert oder bei einem chirurgischen Eingriff dem Patienten dauerhaft eingesetzt. Eine Art von Dauerkatheter kann mit der Haut einen Abschluss bilden; man kann ihn verschließen, wenn er nicht benutzt wird.

Die Peritonealdialyse kann mit einer Maschine (sog. automatisierte Peritonealdialyse) oder ohne durchgeführt werden (durch manuelle Verfahren).

Die manuelle Peritonealdialyse, die in der Regel mit einer kontinuierlichen ambulanten Peritonealdialyse durchgeführt wird, ist am einfachsten. Hierbei wird keine Maschine verwendet. Das Dialysat wird in der Regel 4- bis 5-mal täglich entleert und wieder aufgefüllt. Im Allgemeinen erfolgen pro Tag 3 dieser Dialysat-Wechsel mit einer Dialysat-Verweilzeit von 4 Stunden oder mehr. Nachts erfolgt ein Wechsel mit einer längeren Verweilzeit von 8 bis 12 Stunden.

Am häufigsten werden mittlerweile die automatisierten Peritonealdialysen eingesetzt. Bei der automatisierten Peritonealdialyse werden nachts, während der Patient schläft, mehrere Austausche durchgeführt. Bei diesen Techniken muss das Dialysat am Tag nicht so oft ausgetauscht werden. Wegen der sperrigen Ausrüstung, die in der Nacht gebraucht wird, schränkt sie aber die nächtliche Mobilität ein. Manchmal wird auch am Tag ein Austausch durchgeführt. Die automatisierten Peritonealdialysen werden weiter in 3 Unterklassen eingeteilt:

Bei der kontinuierlichen zyklischen Peritonealdialyse ist die Verweildauer am Tag lang (12 bis 15 Stunden) und der Austausch erfolgt nachts mit einem Cycler automatisch 3- bis 6-mal.

Bei der nächtlichen intermittierenden Peritonealdialyse erfolgt der Austausch durch einen Cycler in der Nacht, wobei die Peritonealhöhle des Patienten am Tag kein Dialysat enthält.

Die Tidal-Peritonealdialyse ist eine Abwandlung, bei der ein Teil des Dialysats von einem Austausch zum nächsten in der Peritonealhöhle verbleibt. Diese Technik kann für den Patienten bequemer sein. Die Tidal-Peritonealdialyse kann mit oder ohne Verweildauer am Tag erfolgen.

Kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse Bild

Bei manchen Patienten ist eine Kombination aus kontinuierlicher ambulanter Peritonealdialyse und kontinuierlicher zyklischer Peritonealdialyse notwendig, um die Abfallprodukte ausreichend aus dem Blut zu entfernen.