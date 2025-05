Überblick über sexuell übertragbare Infektionen

Wenn sexuell übertragbare Infektionen nicht diagnostiziert und sofort behandelt werden, können sich manche Erreger über das Blut ausbreiten und innere Organe infizieren, was manchmal schwere oder sogar lebensgefährliche Probleme verursachen kann. Dazu gehören:

Kardiovaskuläre Infektionen (Herz und Blutgefäße betreffende) und Hirninfektionen infolge von Syphilis

Schwere Infektionen und seltene durch HIV verursachte Krebserkrankungen

Gebärmutterhals-, Vulva-, Vaginal-, Anal- und Rachenkrebs aufgrund von HPV

Bei Frauen können manche Organismen, die in die Vagina gelangen, andere Fortpflanzungsorgane infizieren. Die Erreger können den Gebärmutterhals infizieren (den unteren Teil der Gebärmutter, welcher das Ende der Scheide bildet), in die Gebärmutter und bis in die Eileiter und mitunter auch in die Eierstöcke eindringen. Eine Schädigung der Eileiter kann zu Unfruchtbarkeit oder einer Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter (ektope Schwangerschaft) führen. Die Infektion kann sich bis zum Bauchfell (Membran, welche den Bauchraum auskleidet) ausdehnen und dort eine Bauchfellentzündung (Peritonitis) verursachen. Infektionen der Gebärmutter, der Eileiter, der Eierstöcke und/oder des Peritoneums werden unter dem Begriff Beckenentzündung zusammengefasst.

Bei Männern können Erreger, die über den Penis eindringen, in die Harnröhre (Urethra) gelangen, die die Blase mit dem Penis verbindet. Wenn solche Infektionen rasch behandelt werden, treten nur selten Komplikationen auf. Eine chronische Harnröhreninfektion kann jedoch zu Folgendem führen:

einer Verengung der Vorhaut, sodass sie nicht mehr über den Peniskopf gezogen werden kann

einer Verengung der Urethra, was den Urinfluss blockiert

der Entwicklung eines abnormalen Kanals (Fistel) zwischen der Harnröhre und der Penishaut

Mitunter kommt es bei Männern zur Ausbreitung von Erregern durch die Harnröhre bis in den Kanal, der Sperma von den Hoden in den Penis leitet (Ductus ejaculatorius und Vas deferens), wo sie die Nebenhoden infizieren (die spiralförmigen Kanäle an den Hoden).

Bei Männern und Frauen können manche STI eine dauerhafte Schwellung der Genitalgewebe oder eine Infektion des Rektums (Proktitis) verursachen.

Ausbreitungsweg von der Scheide zu den Eierstöcken