Symptome einer Lungenentzündung aufgrund von M. pneumoniae sind in der Regel mild und umfassen leichtes Fieber, Müdigkeit, Halsschmerzen und Husten. Diese Infektion wird manchmal als atypische oder auch als „wandernde“ Lungenentzündung bezeichnet, was einen nicht medizinischen Begriff für eine leichte Lungenentzündung darstellt, die keine Bettruhe und keinen Krankenhausaufenthalt erfordert. Manche Personen fühlen sich sogar so gut, dass sie arbeiten gehen und an anderen täglichen Aktivitäten teilnehmen können. Allerdings verursacht M. pneumoniae bisweilen auch eine schwerere Lungenentzündung, die einen Krankenhausaufenthalt erfordert.

Viele Menschen mit einer Infektion der Harnwege oder des Genitaltrakts aufgrund von Mykoplasmen, insbesondere Frauen, haben keine Symptome. Wenn Symptome vorhanden sind, ähneln sie denen einer Chlamydieninfektion der Harnwege oder des Genitaltrakts und unterscheiden sich nach Geschlecht und Infektionsherd: