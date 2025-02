Molluscum contagiosum kann überall auf der Haut auftreten, außer an den Handflächen und den Fußsohlen.

Die Knoten haben normalerweise einen Durchmesser von weniger als 0,2 bis 0,5 Zentimetern und sehen wie eine Kuppel mit einer kleinen Vertiefung in der Mitte aus.

Bei Kindern treten die Knoten meist im Gesicht, am Rumpf, an den Armen und Beinen auf. Bei Erwachsenen treten die Knoten meist am Penis, an der Vulva oder im Schambereich auf.

Sie jucken oder schmerzen gewöhnlich nicht und werden häufig nur zufällig während einer körperlichen Untersuchung entdeckt. Während die körpereigene Abwehr das Virus bekämpft, können sich die Knoten jedoch stark entzünden (und wie eine Eiterbeule aussehen) und jucken. Diese Entzündung kann ein Anzeichen darauf sein, dass die Knoten bald verschwinden werden.