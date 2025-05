Barrieremethoden

Kondome aus Latex sind die einzige Methode, die sowohl eine Schwangerschaft verhüten als auch vor allen sexuell übertragbaren Infektionen (Geschlechtskrankheiten) schützen kann, einschließlich derer durch Bakterien (wie z. B. Gonorrhö und Syphilis) und derer durch Viren (wie z. B. HPV – humanes Papillomavirus – und HIV – humanes Immundefizienz-Virus). Kondome aus synthetischen Materialien wie Polyurethan, Polyisopren oder synthetischem Kautschuk schützen ebenfalls, sind jedoch dünner und reißen leichter. Kondome, die aus Lammhaut bestehen, bieten keinen Schutz gegen virale Infektionen wie HIV.

Für jeden Geschlechtsverkehr muss ein neues Kondom verwendet werden. Im Zweifelsfall sollte das Kondom entsorgt werden.

Bei Verwendung von Kondomen für Männer im ersten Jahr exakt nach Anweisung lag die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft bei 2 Prozent (wenn die Anweisungen ganz genau befolgt wurden) und bei typischer Anwendung (also, wie die meisten Leute vorgehen) bei 18 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft mit Kondomen für Frauen während des ersten Jahres liegt bei 5 Prozent bei perfekter Anwendung und bei 21 Prozent bei typischer Anwendung.

Ein Spermizid im Gleitmittel des Kondoms oder ein in die Scheide eingeführtes spermientötendes Mittel erhöht die Sicherheit. Spermizide sollten jedes Mal, wenn ein Kondom verwendet wird, aufgetragen werden.

Wussten Sie ...

Kondome für Männer sind dünne Schutzhüllen, die über den Penis gezogen werden.

Damit Kondome schützen, müssen sie korrekt angewendet werden. Kondome sollten vor der Penetration angewendet werden. Die korrekte Anwendung eines Kondoms (über den Penis gestülpt) umfasst Folgendes:

Bei jedem Geschlechtsverkehr ein neues Kondom benutzen

Ein Kondom der richtigen Größe benutzen.

Sorgfältig mit dem Kondom umgehen, um zu vermeiden, dass es durch Fingernägel, Zähne oder andere scharfe Objekte beschädigt wird.

Kondom überstreifen, nachdem der Penis erigiert ist, und vor dem genitalen Kontakt mit dem Partner.

Überprüfen, in welche Richtung das Kondom aufgerollt wird, indem es auf den Zeigefinger gestülpt und vorsichtig nur ein kleines Stück weit aufgerollt wird. Wenn dies nicht möglich ist, das Kondom andersherum aufstülpen und den Versuch wiederholen. Das Kondom anschließend wieder zusammenrollen.

Das aufgerollte Kondom über die Spitze des erigierten Penis stülpen.

An der Spitze des Kondoms ungefähr 1,5 cm für die Aufnahme der Samenflüssigkeit freilassen.

Mit einer Hand die eingeschlossene Luft aus der Kondomspitze drücken.

Falls unbeschnitten, die Vorhaut zurückziehen, bevor das Kondom abgerollt wird.

Mit der anderen Hand das Kondom bis zur Penisbasis abrollen und Luftblasen herausdrücken.

Sicherstellen, dass während des Geschlechtsverkehrs genügend Gleitflüssigkeit vorhanden ist.

Bei Latexkondomen nur Gleitmittel auf Wasserbasis benutzen. Gleitmittel auf Fettbasis (wie Vaseline, Backfett, Mineralöle, Massageöle, Körperlotionen und Salat- bzw. Kochöle) können den Latex schwächen und das Kondom zum Reißen bringen.

Das Kondom beim Herausgleiten fest gegen den Penisschaft halten, um zu verhindern, dass Samen aus dem Kondom austritt.

Männliche Kondome sollten so positioniert werden, dass die Spitze ungefähr einen Zentimeter über den Penis hinausragt, damit ausreichend Platz für das Sperma vorhanden ist. Manche Kondome haben ein Reservoir an der Spitze. Unmittelbar nach dem Samenerguss sollte der Penis zurückgezogen werden. Dabei muss der Mann den Rand des Kondoms fest an den Penisschaft drücken, damit das Kondom nicht abrutscht und Samen herausfließt.

Anlegen eines Kondoms beim Mann Bild

Das Kondom für Frauen ist ein Beutel mit einem inneren und einem äußeren Ring. Der innere Ring wird so weit wie möglich in die Scheide (oder den Anus) eingeführt und der äußere Ring bleibt außerhalb. Dann gleitet der Penis vorsichtig durch den äußeren Ring in die Aussackung. Wenn der Penis aus der Aussackung rutscht oder der äußere Ring nach innen geschoben wird, kann das Kondom entfernt und wieder eingesetzt werden, ohne eine Schwangerschaft zu riskieren, solange kein Samenerguss erfolgt ist. Nach dem Geschlechtsverkehr und vor dem Entfernen des Kondoms sollte der äußere Ring zusammengedrückt und verdreht werden, um zu verhindern, dass Samenflüssigkeit ausläuft. Danach sollte das Kondom vorsichtig aus der Scheide entfernt werden. Wenn Samenflüssigkeit ausläuft, könnten Spermien in die Scheide gelangen und eine Schwangerschaft verursachen. Das weibliche Kondom sollte nicht mehr als 8 Stunden vor dem Geschlechtsverkehr eingesetzt werden.