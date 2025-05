Infektionen mit Herpes-simplex-Viren (HSV)

Genitalherpes verursacht schmerzhafte Bläschen im Genital- und/oder Analbereich. Bei Frauen können sich auch im Inneren der Scheide oder am Gebärmutterhals Bläschen bilden. Innen liegende Bläschen sind weniger schmerzhaft und nicht sichtbar. Die Bläschen entwickeln sich 4 bis 7 Tage nach der Infektion. Die Bläschen verschwinden wieder, können aber erneut auftreten, da das Virus den Körper nie wirklich verlässt. Die Bläschen bei einer ersten Infektion im Genitalbereich sind meistens schmerzhafter, langwieriger und weiter verbreitet als bei einer erneut auftretenden Infektion.

Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem können wiederholte Ausbrüche von oralen und genitalen Herpesinfektionen zu sich vergrößernden wunden Stellen führen, die Wochen brauchen, um zu heilen. Die Infektion kann auf das Körperinnere übergreifen und Entzündungen von Speiseröhre, Lunge oder Dickdarm bewirken. Geschwüre in der Speiseröhre verursachen Schmerzen beim Schlucken und die Lungeninfektion verursacht Pneumonie mit Husten und Kurzatmigkeit.

HSV-1 oder HSV-2 dringen manchmal durch eine Verletzung am Finger in die Haut ein, was zu einer geschwollenen, schmerzenden und geröteten Fingerspitze führt (herpetisches Panaritium). Medizinische Fachpersonen, die mit Speichel oder anderen Körpersekreten in Berührung kommen (wie Zahnärzte), können sich leicht anstecken, wenn sie keine Handschuhe tragen.

Herpetisches Panaritium Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

HSV-1 kann die Hornhaut des Auges infizieren. Diese Infektion (sogenannte Herpes-simplex-Keratitis) führt zu einem schmerzhaften Geschwür, tränenden Augen, Lichtempfindlichkeit und verschwommenem Sehen. Im Lauf der Zeit, besonders bei Ausbleiben einer Behandlung, kann sich die Hornhaut eintrüben und einen bedeutenden Verlust des Sehvermögens verursachen.

Kleinkinder und Erwachsene mit atopischem Ekzem sind durch eine HSV-Infektion an der von der Hauterkrankung betroffenen Stelle besonders gefährdet (Ekzema herpeticatum). Solche Patienten sollten sich daher unbedingt von allen Personen mit aktiver Herpesinfektion fernhalten.

Das HSV kann das Gehirn infizieren. Diese Erkrankung (eine sogenannte Herpesenzephalitis) beginnt mit Verwirrtheit, Fieber und Krampfanfällen und kann tödlich ausgehen.

Selten kann eine schwangere Frau den HSV an ihr ungeborenes Kind übertragen (sogenannter Neugeborenen-Herpes). Die Übertragung erfolgt normalerweise während der Geburt, wenn sich das Kind im Geburtskanal durch Kontakt mit Sekreten infiziert. Selten wird das HSV bereits während der Schwangerschaft auf den Fötus übertragen. In folgenden Fällen ist das Risiko einer Übertragung während der Geburt erhöht:

Wenn sich die Mutter vor Kurzem mit dem Herpesvirus infiziert hat

Wenn die Mutter sichtbare Herpesbläschen im Scheidenbereich aufweist, obwohl sich das Kind auch dann infizieren kann, wenn die Mutter keine sichtbaren Bläschen aufweist

Wenn die Infektion bei der Geburt erworben wird, treten die ersten Symptome zwischen der ersten und der vierten Lebenswoche auf. Neugeborene mit einer HSV-Infektion erkranken sehr schwer. Sie können eine weit verbreitete Krankheit, eine Infektion des Gehirns oder eine Hautinfektion aufweisen. Ohne Behandlung sterben etwa 85 Prozent derjenigen mit weit verbreiteter Krankheit und etwa die Hälfte der Kinder mit einer Gehirninfektion. Selbst wenn eine Behandlung erfolgt, kann ein Hirnschaden zurückbleiben.