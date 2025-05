Impfstoff gegen das humane Papillomavirus (HPV)

Der HPV-Impfstoff wird als Injektion in einen Muskel anhand einer Serie von 2 oder 3 Dosen verabreicht. Wenn die erste Dosis der HPV-Impfung im Alter von 9 bis 14 Jahren verabreicht wird, wird eine Serie mit 2 Dosen verabreicht. Wenn die erste Dosis der HPV-Impfung im Alter von 15 Jahren oder älter verabreicht wird, wird eine Serie mit 3 Dosen verabreicht (siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age ).

Diese Impfung wird folgenden Personengruppen empfohlen:

Alle männlichen und weiblichen Kinder im Alter von 11 bis 12 Jahren (kann jedoch bereits ab einem Alter von 9 Jahren verabreicht werden) sowie bisher nicht oder nicht ausreichend geimpfte Personen bis zum Alter von 26 Jahren

Einige Erwachsene im Alter von 27 bis 45 Jahren, nachdem sie mit ihrem Arzt über ihr Risiko für neue HPV-Infektionen und den möglichen Nutzen einer Impfung für sie gesprochen haben

Personen mit einer Erkrankung, die ihr Immunsystem schwächt, einschließlich einer HIV-Infektion, sollten unabhängig von ihrem Alter nach Verabreichung der ersten Dosis eine Serie mit 3 Dosen erhalten.

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).