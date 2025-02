Die erste HSV-Infektion im Genitalbereich (Genitalherpes) kann schwer und langwierig sein, mit zahlreichen schmerzhaften Bläschen im Genital- und/oder Analbereich. Bei Frauen können sich auch im Inneren der Scheide oder am Gebärmutterhals Bläschen bilden. Innen liegende Bläschen sind weniger schmerzhaft und nicht sichtbar. Die Bläschen entwickeln sich 4 bis 7 Tage nach der Infektion. Die Bläschen bei einer ersten Infektion im Genitalbereich sind meistens schmerzhafter, langwieriger und weiter verbreitet als bei einer erneut auftretenden Infektion.

Oft treten Fieber und allgemeines Unwohlsein auf, einige Betroffene verspüren ein Brennen oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder klagen über Verstopfung. Manche Menschen haben keine Symptome.

Rückfälle von Genitalherpes kündigen sich oftmals mit Symptomen (wie z. B. Kribbeln, Beschwerden, Juckreiz oder Schmerzen in der Leistengegend) an, die der Bläschenbildung um mehrere Stunden bis zu 2 bis 3 Tagen vorausgehen. Auf Haut und Schleimhaut im Genitalbereich treten schmerzhafte Bläschen, umgeben von einem roten Rand, auf. Sie brechen rasch auf und hinterlassen wunde Stellen. Derartige Bläschen können sich auch auf den Oberschenkeln, am Gesäß und rund um den After bilden. Bei Frauen entwickeln sich Bläschen an der Scham (Vulva, die Gegend rund um die Scheidenöffnung). Diese sind normalerweise gut sichtbar und auch sehr schmerzhaft. Ein typischer Rückfall mit Genitalherpes dauert eine Woche.

Bakterien können manchmal die auf eine HSV-Infektion zurückzuführenden wunden Stellen infizieren. Solche Wunden können gereizt aussehen oder eine dicke oder übel riechende Flüssigkeit absondern.