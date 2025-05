Was verursacht eine HIV-Infektion?

Wenn das HI-Virus einen CD4-Lymphozyten befällt, stellt es zahlreiche Kopien von sich selbst her, bevor es die CD4-Zelle abtötet und die Viruskopien freisetzt. Diese Kopien befallen dann andere CD4-Lymphozyten und stellen noch mehr Kopien her. Dieser Zyklus geht weiter, bis sich Milliarden von HI-Viren in Ihrem Körper befinden.

Mit HIV infizieren können Sie sich durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer infizierten Person, insbesondere mit Folgendem:

Blut

Samenflüssigkeit

Scheidenflüssigkeit

Brustmilch

Infektionen durch Tränenflüssigkeit, Urin oder Speichel sind selten. Das Virus ist in diesen Flüssigkeiten zwar vorhanden, aber nur in geringer Menge.