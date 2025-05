Als erstes Symptom fallen oft vergrößerte, schmerzlose Lymphknoten am Hals, unter den Armen oder in der Leistenbeuge auf. Vergrößerte Lymphknoten im Brustbereich können auf die Atemwege drücken und Husten und Atembeschwerden verursachen, oder sie können gegen Blutgefäße in der Brust drücken und Schwellungen im Gesicht, Hals und den Armen verursachen (Vena-Cava-Superior-Syndrom). Tiefe Lymphknoten im Bauchraum können auf verschiedene Organe drücken, was beispielsweise zu Appetitlosigkeit, starker Verstopfung, Bauchschmerzen oder starkem Anschwellen der Beine führen kann.

Non-Hodgkin-Lymphom Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Manche Lymphome können im Blut und im Knochenmark auftreten.

Lymphomzellen im Knochenmark können die Fähigkeit des Knochenmarks beeinträchtigen, ausreichend normale Blutkörperchen zu bilden.

Fieber und übermäßiges Schwitzen können auf eine Infektion hindeuten, deren Ursache zu wenige normale weiße Blutkörperchen sein kann.

Allgemeine Schwäche, Erschöpfung und Blässe, die durch zu wenige rote Blutkörperchen (Anämie) verursacht werden Manche Patienten mit schwererer Anämie haben Atembeschwerden, Herzrasen oder Schmerzen im Brustkorb.

Häufige Blutergüsse und Blutungen, manchmal in der Form von Nasen- oder Zahnfleischbluten, was das Ergebnis zu weniger Blutplättchen (Thrombozytopenie) sein kann In manchen Fällen kann es bei Patienten zu Blutungen in das Gehirn oder den Bauch kommen.

Die Non-Hodgkin-Lymphome können auch den Verdauungstrakt, die Haut und gelegentlich auch das Nervensystem befallen, was verschiedene Symptome hervorruft. Manche Patienten haben hartnäckiges Fieber ohne erkennbare Ursache, das sogenannte Fieber unbekannter Ursache. Diese Art Fieber ist häufig und zeigt ein fortgeschrittenes Stadium der Krankheit an.

Bei Kindern sind die ersten Anzeichen für ein Non-Hodgkin-Lymphom – Anämie, Ausschläge und neurologische Symptome wie Schwäche und anormale Empfindungen – eher auf das Eindringen von Lymphomzellen ins Knochenmark, ins Blut, in die Haut, in den Darm, ins Gehirn und das Rückenmark zurückzuführen. Vergrößerte Lymphknoten sitzen im Allgemeinen tief, was folgende Konsequenzen hat:

Ansammlung von Flüssigkeiten um die Lunge, was zu Atembeschwerden führt

Druck auf den Darm, was zu Appetitlosigkeit und Erbrechen führt

Blockierte Lymphgefäße, was zu Flüssigkeitseinlagerungen (sogenannten Lymphödemen) führt, vor allem in den Armen und Beinen