Gene und Chromosomen

Informationen werden in der DNS durch die Sequenz verschlüsselt, in der die Basen (A, T, G und C) angeordnet sind. Die Verschlüsselung erfolgt in Form von Triplets (Dreiergruppen). Das heißt, die Basen sind in Dreiergruppen angeordnet. Bestimmte Sequenzen aus jeweils drei Basen verschlüsseln in der DNS spezifische Anweisungen, etwa das Hinzufügen einer Aminosäure zu einer Kette. Beispielsweise übernimmt GCT (Guanin, Cytosin, Thymin) die Verschlüsselung für das Hinzufügen der Aminosäure Alanin, GTT (Guanin, Thymin, Thymin) wiederum übernimmt die Verschlüsselung für das Hinzufügen der Aminosäure Valin. Daher wird die Abfolge der Aminosäuren in einem Protein anhand der Anordnung der Basentriplets im Gen für dieses Protein auf dem DNS-Molekül bestimmt. Die Umwandlung verschlüsselter genetischer Informationen in ein Protein erfolgt durch Transkription und Translation.