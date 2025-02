Zytomegalievirus-Infektion (ZMV-Infektion)

Eine Zytomegalievirusinfektion ist eine weit verbreitete Herpesvirusinfektion mit vielen Arten von Symptomen, die von nicht bemerkbaren Symptomen über Fieber und Müdigkeit (der infektiösen Mononukleose ähnlich) bis hin zu schweren Symptomen, die Augen, Gehirn oder andere innere Organe betreffen, reichen.

Dieses Virus wird durch sexuellen und nicht sexuellen Kontakt mit Körpersekreten verbreitet.

Die meisten Infizierten haben keine Symptome, aber manche fühlen sich krank und haben Fieber; Menschen mit geschwächtem Immunsystem können ernste Symptome aufweisen und sogar erblinden.

Das Zytomegalievirus kann bei Säuglingen, die vor der Geburt infiziert worden sind, schwere Erkrankungen auslösen.

Ärzte können die Infektion bestimmen, indem sie von einer Probe der infizierten Körperflüssigkeit, wie beispielsweise Urin, eine Kultur anlegen lassen.

Häufig ist keine Behandlung erforderlich. Bei schweren Infektionen können aber antivirale Medikamente eingesetzt werden.

Infektionen mit dem Zytomegalievirus (CMV) sind weit verbreitet. Das ZMV ist eine Art Herpesvirus (Herpesvirus Typ 5). Bluttests zeigen, dass 50 bis 90 Prozent aller Erwachsenen irgendwann einmal mit dem Zytomegalievirus infiziert waren.

Das ZMV kann bald nach der Infektion Symptome verursachen. Es verharrt in verschiedenen Geweben lebenslang latent (inaktiv). Verschiedene Erreger können das latente ZMV reaktivieren, was ein Wachstum des Virus zur Folge hat und manchmal zu einer Erkrankung führen kann. Es kann in Lunge, Magen-Darm-Trakt, Gehirn, Rückenmark oder Augen zu einer Infektion kommen.

Die ZMV-Infektion ruft jedoch gewöhnlich keine Symptome hervor. Zu einer gravierenden Infektion kommt es üblicherweise nur bei Säuglingen, die sich im Mutterleib angesteckt haben und bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, wie bei AIDS-Patienten oder Empfängern einer Organtransplantation. Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem resultiert die Krankheit häufig aus einer Reaktivierung des inaktiven Virus.

Übertragung des ZMV Infizierte können das Zytomegalievirus zeitweilig im Urin ausscheiden oder mit dem Speichel absondern. Die Erreger treten auch im Schleim des Gebärmutterhalses (des unteren Teils der Gebärmutter), im Sperma, im Stuhl und in der Muttermilch auf. Folglich wird das Virus durch sexuellen und nicht sexuellen Kontakt übertragen. Wenn sich eine Schwangere infiziert, könnte auch das ungeborene Kind während der Schwangerschaft oder der Geburt angesteckt werden. Eine ZMV-Infektion kann bei Menschen auftreten, die eine Transfusion von infiziertem Blut oder ein infiziertes Organtransplantat empfangen haben. Menschen mit einem Organtransplantat sind besonders anfällig für eine ZMV-Infektion, weil sie mit Medikamenten behandelt werden, die das Immunsystem unterdrücken (Immunsuppressiva), um Abstoßungsreaktionen des Körpers zu vermeiden.

Symptome einer ZMV-Infektion Die meisten mit dem Zytomegalievirus infizierten Menschen haben keinerlei Symptome. Einige Infizierte fühlen sich krank und bekommen Fieber. Eine Infektion mit dem ZMV kann, wie die mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV, ein Herpesvirus vom Typ 4), bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Form der infektiösen Mononukleose auslösen. Sowohl bei ZMV als auch bei EBV ruft die Mononukleose Fieber und Erschöpfung hervor. Bei EBV kommt es auch zu starken Halsschmerzen. Bei ZMV ist dies nicht der Fall. Wenn eine nicht infizierte Person das ZMV über eine Bluttransfusion erhält, kann Fieber und 2 bis 4 Wochen später manchmal eine Leberentzündung auftreten. Bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann das ZMV ernste Erkrankungen oder gar den Tod herbeiführen. Bei AIDS-Kranken ist eine ZMV-Infektion eine häufige virale Komplikation. Das Virus kann die Netzhaut im Auge infizieren. Diese Infektion (ZMV-Retinitis) kann eine Erblindung zur Folge haben. Es können sich auch Gehirn- und Lungenentzündungen (Enzephalitis bzw. Pneumonie) oder schmerzhafte Geschwüre im Darm und in der Speiseröhre entwickeln. Wenn eine schwangere Frau das ZMV auf den Fötus überträgt, kann es zu Folgendem kommen: Fehlgeburt

Totgeburt

Tod des Neugeborenen Bei Neugeborenen kann die ZMV-Infektion erhebliche Schädigungen von Leber oder Gehirn verursachen. Bei überlebenden Neugeborenen können Hörverlust und geistige Behinderungen auftreten.

Diagnose einer ZMV-Infektion Urinkultur bei Neugeborenen

Bluttests

Oftmals eine Biopsie bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem Eine Zytomegalievirusinfektion kann nicht immer sofort festgestellt werden. Die Diagnose einer ZMV-Infektion ist allerdings bei gesunden Erwachsenen und Kindern oftmals nicht notwendig, weil kein Behandlungsbedarf besteht. Ärzte ziehen die Möglichkeit einer ZMV-Infektion bei den folgenden Personen in Betracht: Ansonsten gesunde Menschen, die Fieber und Erschöpfung aufweisen

Menschen mit geschwächtem Immunsystem und einer Infektion der Augen, des Gehirns, der Lunge oder des Magendarmtrakts.

Kränkliche Neugeborene Sobald der Verdacht auf eine ZMV-Infektion besteht, werden Tests vorgenommen, um die Erreger in Körperflüssigkeiten und im Gewebe nachzuweisen. Bei Neugeborenen wird die Diagnose normalerweise durch Einsenden einer Urinprobe ins Labor gestellt, wo eine Kultur angesetzt und das Virus identifiziert wird. Bluttests, die Antikörper gegen das ZMV nachweisen, können eine neue Infektion bestätigen, wenn der Patient diese Antikörper zuvor noch nicht hatte. (Antikörper werden vom Immunsystem gebildet, um den Körper gegen einen bestimmten Angreifer, wie etwa das ZMV, zu schützen.) Allerdings lässt sich mit diesen Tests nicht bestätigen, ob eine Erkrankung vorliegt. Der Nachweis von ZMV in Körperflüssigkeiten und -geweben deutet nicht immer auf eine Erkrankung hin und kann lediglich eine Freisetzung von Viren darstellen. Eine Erkrankung kann durch eine Reaktivierung des Virus ausgelöst werden, z. B. bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Bei ihnen muss oftmals eine Biopsie der betroffenen Gewebe entnommen und untersucht werden, um die durch das ZMV hervorgerufene Erkrankung zu bestätigen. Bluttests zur Abschätzung der Anzahl der Viren (Viruslast) können ebenfalls durchgeführt werden und hilfreich sein, da eine erhöhte oder steigende ZMV-Viruslast oft ein starker Hinweis auf eine invasive Erkrankung ist. Eine ZMV-Retinitis kann von einem Augenarzt festgestellt werden, der die internen Augenstrukturen mithilfe eines Ophthalmoskops nach spezifischen Abweichungen überprüft.