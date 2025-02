Meningokokkenimpfstoff

Der MCV4-Impfstoff ist Teil des für Kinder empfohlenen Impfschemas (siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Er wird in 2 Dosen verabreicht und dabei in einen Muskel injiziert. Die erste Dosis wird im Alter von 11 bis 12 Jahren und die zweite Dosis im Alter von 16 Jahren verabreicht.

Der Impfstoff wird auch für jüngere Kinder empfohlen, bei denen ein erhöhtes Risiko einer Meningokokken-Infektion besteht, beispielsweise solchen ohne Milz oder mit gestörter Milzfunktion und solchen mit bestimmten Immunschwächekrankheiten. Das Mindestalter für eine solche Impfung liegt zwischen 6 Wochen und 9 Monaten, je nachdem, welche Formulierung angewendet wird.

Der MenB-Impfstoff wird in 2 Dosen verabreicht und dabei in einen Muskel injiziert. Er kann Personen ab 10 Jahren verabreicht werden, die bestimmte Merkmale aufweisen, aufgrund derer sie einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Auf Wunsch können den Impfstoff auch alle Personen zwischen 16 und 23 Jahren erhalten, auch wenn sie keine bestimmten Hochrisiko-Merkmale aufweisen und bei ihnen kein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Das bevorzugte Alter für die Impfung beträgt 16 bis 18 Jahre.

Die Meningokokkenimpfung wird auch für die folgenden Jugendlichen und Erwachsenen empfohlen:

Menschen, die keine Milz haben oder deren Milz funktionsgeschädigt ist (einschließlich jene mit Sichelzellanämie)

Personen mit einer HIV-Infektion

Personen mit bestimmten Immunmangelkrankheiten

Personen, die Eculizumab oder Ravulizumab einnehmen (Medikamente zur Hemmung des Komplementsystems)

Mikrobiologen, die regelmäßig mit den Bakterien in Kontakt kommen

Jugendliche, die bisher noch nicht geimpft wurden

Alle Hochschulstudenten im ersten Studienjahr, die in einem Studentenwohnheim leben und höchstens 21 Jahre alt sind und nach Erreichen des 16. Lebensjahres noch keine Dosis des Impfstoffs erhalten haben

Alle Wehrdienstleistenden

Reisende in oder Bewohner von Regionen, in denen die Infektion verbreitet ist

Personen, die einer Meningitis-Epidemie ausgesetzt waren

Gefährdete Personen über 55 Jahren, die ein Risiko für Meningokokken-Erkrankungen haben und die zuvor noch keinen Impfstoff erhalten haben oder nur eine Einzeldosis benötigen (z. B. Reisende)

Der Einzeldosis-MenABCWY-Impfstoff kann Personen ab 10 Jahren verabreicht werden, die beim selben Termin MenACWY- und MenB-Impfstoffe erhalten sollen.

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).