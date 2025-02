Toxisches Schocksyndrom

Das toxische Schocksyndrom entsteht durch Toxine, die von zwei Bakterienarten gebildet werden:

Dieses Syndrom kann auftreten, wenn Staphylococcus aureus Gewebe infiziert (beispielsweise in einer Wunde) oder sich einfach auf einem Tampon (insbesondere auf hochsaugfähigen Produkten) in der Scheide vermehrt. Warum gerade durch hochsaugfähige Tampons das Risiko, an diesem Syndrom zu erkranken, steigt, ist nicht bekannt. Auch die mehr als 24-stündige Präsenz eines Diaphragmas in der Vagina führt zu einem leichten Anstieg des Risikos.

Das durch Streptokokken der Gruppe A hervorgerufene toxische Schocksyndrom tritt normalerweise bei Personen auf, die eine Infektion der Haut oder des Unterhautgewebes aufweisen. Rund die Hälfte der Patienten mit diesem Syndrom weist eine Infektion der Blutbahnen auf (Bakteriämie), ebenfalls rund die Hälfte eine nekrotisierende Fasziitis (eine besonders schwere Streptokokken-Infektion).

Auch in folgenden Situationen kann das toxische Schocksyndrom auftreten: