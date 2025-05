Children's Hospital of Philadelphia

Die Mastitis ist eine schmerzhafte Entzündung der Brust, die gewöhnlich von einer Brustinfektion begleitet wird.

Die Mastitis kann nach der Entbindung auftreten, gewöhnlich innerhalb der ersten 6 Wochen und tritt fast immer bei stillenden Frauen auf. Seltener treten Brustentzündungen nach einer Verletzung oder Operation auf. Diabetes sowie die Einnahme von Kortikosteroiden erhöhen das Risiko einer Brustinfektion.

Befindet sich das Kind beim Stillen nicht in der richtigen Position, können Risse und wunde Stellen entstehen. Die Mastitis unterscheidet sich von den Schmerzen und dem Einreißen der Brustwarzen, die häufig in den ersten Tagen des Stillens auftreten. Reißt die Brustwarze oder die umliegende Haut auf, können Bakterien von der Haut in die Milchgänge eindringen und dort eine Infektion hervorrufen.

Fieber mehrere Wochen nach Beginn der Stillzeit ist häufig auf eine Mastitis zurückzuführen.

Die infizierte Brust ist rot und geschwollen. Sie fühlt sich heiß an und schmerzt. Es kann sein, dass nur ein Teil der Brust rot und entzündet ist.

In seltenen Fällen entsteht bei Brustentzündungen ein Eiterbeutel (Brustabszess). Der Bereich um den Abszess schwillt an und Eiter kann unter Umständen aus der Brustwarze austreten.

Die Diagnose der Ärzte stützt sich auf die Ergebnisse der körperlichen Untersuchung.

