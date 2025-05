Staphylokokkeninfektionen können sich schnell verbreiten durch:

Berühren einer anderen infizierten Person

Berühren von Gegenständen, auf denen sich die Bakterien befinden (wie Fitnessgeräte, Telefone, Türknöpfe, Fernbedienungen oder Aufzugknöpfe)

Staphylokokken infizieren in der Regel die:

Haut

Staphylokokken können jedoch durch Ihren Blutkreislauf wandern und fast jede Stelle in Ihrem Körper infizieren, wie etwa die Knochen und Herzklappen. Staphylokokken können sich auch an Implantate in Ihrem Körper haften, wie etwa an einen Herzschrittmacher, ein künstliches Gelenk oder an eine Herzklappe.