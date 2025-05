Impetigo (Grindflechte) und Ekthym

Impetigo ist eine oberflächliche Infektion der Haut, die zur Bildung von grindigen, gelblich-verkrusteten, wunden Stellen und manchmal Eiterbläschen führt. Sie wird durch Staphylococcus aureus , Streptococcus pyogenes oder beides verursacht. Ein Ekthyma ist eine Form von Impetigo, das tiefer in die Haut reichende Geschwüre verursacht.

Impetigo ist weit verbreitet. Am meisten sind davon Kinder betroffen. Impetigo kann überall am Körper auftreten, am häufigsten jedoch im Gesicht, an den Armen und den Beinen.

Eine Art der Impetigo verursacht Bläschen (bullöse Impetigo), die unterschiedlich groß sind und tage- bis wochenlang bestehen bleiben können.

Impetigo betrifft oftmals normale Haut, kann aber auch nach einer Verletzung oder einer Krankheit entstehen, die zu Schädigungen der Haut führen, wie z. B. nach einer Pilzinfektion, einem Sonnenbrand oder einem Insektenstich. Mangelnde Hygiene und feuchte Umgebungen sind weitere Risikofaktoren. In der Nase mancher Menschen leben Staphylokokken oder Streptokokken, die keine Infektion verursachen. Diese Menschen bezeichnet man als „nasale Träger“. Personen, welche die Bakterien in sich tragen, jedoch keine Symptome aufweisen, werden als Träger bezeichnet. Aus der Nase von Trägern können die Bakterien über die Hände zu anderen Körperregionen gelangen, was manchmal zu wiederkehrenden Infektionen oder zu Infektionen bei anderen Menschen führen kann.

Impetigo ist sehr ansteckend; das gilt sowohl für andere Hautbereiche der betroffenen Person als auch für andere Menschen.

Symptome von Impetigo und Ekthym Impetigo und Ekthym jucken und sind leicht schmerzhaft. Häufig verleitet der Juckreiz, insbesondere bei Kindern, zum heftigen Kratzen, wodurch sich die Infektion ausbreitet. Impetigo verursacht typischerweise Ansammlungen kleiner Bläschen, die aufplatzen und eine honigfarbige Kruste über den wunden Stellen (Geschwüren) bilden. Bullöses Impetigo ist ähnlich, unterscheidet sich lediglich darin, dass die wunden Stellen sich schnell vergrößern und große Blasen bilden. Die Bläschen können als ein roter Fleck erscheinen, bevor sie größere Bläschen bilden. Die Blasen platzen dann auf und legen offene Haut frei, die mit einer honigfarbigen Kruste bedeckt ist. Beispiele für Impetigo Impetigo Bei Impetigo platzen Ansammlungen von wunden Stellen auf und bilden eine honigfarbige Kruste. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Thomas Habif. Impetigo bei einem Kind Bei diesem Kind mit Impetigo sieht man Ansammlungen von schorfigen, gelb verkrusteten Wunden. DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Bullöse Impetigo Auf diesem Foto ist bullöse Impetigo auf dem Bauch eines Säuglings zu sehen. Die Infektion beginnt als rote Hautstelle und entwickelt sich zu kleinen mit Eiter gefüllten Flecken, die sich zusammenschließen und schließlich gelbe Bläschen (Pusteln) bilden, die aufbrechen und charakteristische Krusten bilden. ... Erfahren Sie mehr SCIENCE PHOTO LIBRARY Impetigo Bei Impetigo platzen Ansammlungen von wunden Stellen auf und bilden eine honigfarbige Kruste. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Thomas Habif. Impetigo bei einem Kind Bei diesem Kind mit Impetigo sieht man Ansammlungen von schorfigen, gelb verkrusteten Wunden. DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Bullöse Impetigo Auf diesem Foto ist bullöse Impetigo auf dem Bauch eines Säuglings zu sehen. Die Infektion beginnt als rote Hautstelle und entwickelt sich zu kleinen mit Eiter gefüllten Flecken, die sich zusammenschließen und schließlich gelbe Bläschen (Pusteln) bilden, die aufbrechen und charakteristische Krusten bilden. ... Erfahren Sie mehr SCIENCE PHOTO LIBRARY Ekthyma ist eine Form von Impetigo. Es ist durch kleine, flache Geschwüre gekennzeichnet, die wie ausgestanzt wirken und manchmal Eiter enthalten. Die Kruste, die die Geschwüre bedeckt, ist dicker als bei Impetigo. Ihre Färbung ist braunschwarz. Das Gebiet um die Geschwüre ist in der Regel purpurrot und geschwollen. Ekthym Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto sind kleine, oberflächliche, wie ausgestanzte und mit Eiter gefüllte Wunden (Geschwüre) mit einer dicken braun-schwarzen Kruste zu sehen. Der Bereich um die Geschwüre herum ist purpurrot und geschwollen. © Springer Science+Business Media

Diagnose von Impetigo und Ekthym Untersuchung durch den Arzt Die Diagnose von Impetigo und Ekthyma stützt sich auf das Aussehen der Wunden und Blasen. Bei Personen, bei denen wiederholt Infektionen auftreten, wird ein Abstrich genommen und an ein Labor geschickt, um zu bestimmen, ob sie nasale Träger von Staphylokokken oder Streptokokken sind.