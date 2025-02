Ein Lungenabszess wird in der Regel durch Bakterien verursacht, die normalerweise im Mundraum oder im Hals vorkommen und in die Lunge eingeatmet (inhaliert) werden, wo sie eine Infektion auslösen. Häufig stammen die Bakterien, die einen Lungenabszess verursachen, aus Erkrankungen des Zahnfleischs (Parodontitis).

Der Körper verfügt über verschiedene Abwehrmechanismen (wie z. B. Husten), damit keine Bakterien in die Lunge gelangen. Infektionen kommen hauptsächlich dann vor, wenn eine Person aufgrund von Alkohol- oder Freizeitdrogenkonsum, Verwendung von Medikamenten, Beruhigungsmitteln, einer Narkose oder einer Krankheit des Nervensystems bewusstlos oder stark benommen ist und infolgedessen die eingeatmeten Bakterien schlechter abhusten kann.

Bei Menschen mit schlechtem Immunsystem können Lungenabszesse auch durch Organismen ausgelöst werden, die normalerweise nicht im Mundraum oder im Rachen vorkommen, wie z. B. durch Pilzinfektionen oder das Mycobacterium tuberculosis (den Erreger von Tuberkulose). Weitere Bakterien, die zu Lungenabszessen führen können, sind Streptokokken und Staphylokokken, darunter das Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), eine schwere Infektion.

Wenn die Atemwege blockiert sind, kann dies auch zur Bildung von Abszessen führen. Wenn die Verzweigungen der Luftröhre (die Bronchien) von einem Tumor oder einem Fremdkörper blockiert werden, kann sich zum Beispiel ein Abszess bilden, weil sich hinter der Blockierung Sekrete (Schleim) ansammeln. Darin können sich Bakterien vermehren. Die Verengung verhindert, dass das mit Bakterien belastete Sekret durch die Luftröhre abgehustet werden kann.

Seltener entsteht ein Abszess aufgrund von Bakterien oder infizierten Blutgerinnseln, die über den Blutkreislauf von einer anderen infizierten Körperstelle in die Lunge geraten (septische Lungenembolie).

Normalerweise bildet sich infolge der Einatmung eines Fremdkörpers oder der Verengung der Atemwege nur ein einzelner Lungenabszess. Sollten sich doch mehrere Abszesse entwickeln, erfolgt dies in der Regel im gleichen Lungenflügel. Wenn eine Infektion über den Blutkreislauf in die Lunge gelangt, können sich hingegen in beiden Lungenflügeln zahlreiche verstreute Abszesse bilden. Dieses Problem tritt am häufigsten bei Drogensüchtigen auf, die beim Spritzen unsterile Methoden verwenden (z. B. unsaubere Nadeln).

Die meisten Abszesse platzen schließlich in Richtung eines Atemwegs auf und produzieren eine Menge Sputum, das abgehustet wird. Ein geplatzter Abszess lässt einen Hohlraum in der Lunge zurück, der mit Luft und Flüssigkeit gefüllt ist. Manchmal platzt ein Abszess auch im Raum zwischen den beiden Hautschichten, welche die Lunge und den Brustkorb auskleiden, und füllt diesen sogenannten Pleuraraum mit Eiter (Empyem).