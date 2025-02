Die Symptome entwickeln sich in der Regel nur sehr langsam. Schreitet die Niereninsuffizienz fort und bilden sich Stoffwechselabbauprodukte im Blut, vermehren sich auch die Symptome.

Ein leichter bis mittelschwerer Verlust der Nierenfunktion führt unter Umständen nur zu leichten Symptomen, wie häufiger nächtlicher Harndrang (Nykturie). Wenn die Nieren kein Wasser aus dem Urin rückresorbieren können, um das Volumen zu verringern und diesen zu konzentrieren (was normalerweise nachts erfolgt), entwickelt sich eine Nykturie.

Je weiter das Nierenversagen fortschreitet und sich Stoffwechselabbauprodukte im Blut anreichern, desto mehr fühlt sich der Betroffene erschöpft, wird schwach und geistig träge. Die Folge können Appetitlosigkeit und Kurzatmigkeit sein. Auch eine Anämie führt zu Ermüdung und allgemeinem Schwächegefühl.

Die angesammelten Stoffwechselabbauprodukte führen außerdem zu Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen und einem unangenehmen Geschmack im Mund sowie einer damit verbundenen Unterernährung und Gewichtsverlust. Menschen mit chronischer Nierenerkrankung bekommen leicht blaue Flecken und neigen nach Schnittwunden oder anderen Verletzungen zu lang anhaltenden Blutungen. Eine chronische Nierenerkrankung verringert auch die Fähigkeit des Körpers, Infektionen abzuwehren. Gicht kann zu einer akuten Arthritis mit Gelenkschmerzen und Schwellungen führen.

Ein starker Verlust der Nierenfunktion führt zu einer vermehrten Anreicherung von Stoffwechselabbauprodukten im Blut. Die Schädigung der Nieren kann Muskelzucken, Muskelschwäche, Krämpfe und Schmerzen verursachen. In den Gliedmaßen kann der Betroffene ein Brennen und Stechen verspüren und in bestimmten Körperteilen die Empfindungsfähigkeit verlieren. Unter Umständen entwickelt sich ein Restless-Legs-Syndrom. Es kann sich eine Enzephalopathie einstellen, eine Schädigung des Gehirns, die zu Verwirrtheit, Lethargie und Krampfanfällen führen kann.

Eine Herzinsuffizienz kann zu Kurzatmigkeit führen. Es kann zu Schwellungen des Körpers kommen, insbesondere in den Beinen. Eine Herzbeutelentzündung (Perikarditis) verursacht möglicherweise Brustschmerzen und niedrigen Blutdruck. Menschen mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung entwickeln in der Regel Magen-Darm-Geschwüre und Blutungen. Die Haut kann sich gelb-braun verfärben und/oder trocken werden; manchmal ist die Harnstoffkonzentration so hoch, dass die Substanz aus dem Schweiß auskristallisiert und die Haut weiß überpudert (urämischer Frost). Manche Patienten mit chronischer Nierenerkrankung haben einen sehr unangenehmen Juckreiz am ganzen Körper. Es kann auch ein schlechter Atem auftreten.