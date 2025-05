Pleuraerguss

Wenn eine Flüssigkeitsansammlung auf eine Lungenentzündung (Pneumonie) zurückzuführen ist, sind Antibiotika nötig. Normalerweise wird auch eine Flüssigkeitsprobe zu Untersuchungszwecken entnommen. Wenn die Flüssigkeit eitrig ist oder bestimmte andere Merkmale hat, muss sie abgeleitet werden, was in der Regel mit einem Schlauch in der Brust (Thoraxdrainage) erfolgt. Wenn die Flüssigkeit durch Narben, die sich in der Pleurahöhle gebildet haben, in separaten Bereichen vorkommt, wird eine Drainage schwieriger. Manchmal können Fibrinolytika zusammen mit Dornase alfa (einem Medikament zur Verdünnung von zähem Schleim) in die Pleurahöhle eingebracht werden, um die Drainage zu fördern und einen chirurgischen Eingriff zu verhindern. (Damit sie wirksam sein können, müssen Fibrinolytika zusammen mit Dornase alfa angewandt werden.)

Wenn ein chirurgischer Eingriff nötig ist, kann er als videoassistiertes thorakoskopisches Débridement oder als Eröffnung der Brustwand (Thorakotomie) durchgeführt werden. Bei der Operation werden dicke Schichten von fibrösem Gewebe von der Lungenoberfläche abgetragen, damit sich die Lunge wieder ausdehnen kann.