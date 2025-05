Zellulitis wird am häufigsten durch die als Streptokokken und Staphylokokken bezeichneten Bakterien verursacht. Staphylokokken verbreiten sich schnell in der Haut, da sie Enzyme produzieren, die das Gewebe daran hindern, die Infektion aufzuhalten. Die durch Staphylokokken hervorgerufene Zellulitis tritt normalerweise in der Umgebung von offenen Wunden und mit Eiter gefüllten Taschen (Hautabszessen) auf.

Zellulitis wird auch durch viele andere Bakterien hervorgerufen. Ein Staphylococcus-Stamm, der gegenüber früher wirksamen Antibiotika resistent geworden ist, ist nun häufiger die Ursache für Zellulitis. Dieser Stamm wird Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus(MRSA) genannt. Menschen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stecken sich häufig mit einem bestimmten MRSA-Stamm an, der ggf. anders auf Antibiotika anspricht als andere MRSA-Stämme, die außerhalb der Einrichtungen häufiger vorkommen.

Die Bakterien dringen gewöhnlich über kleine Risse in der Haut ein, die von Kratzern, Einstichen, Operationen, Verbrennungen, Pilzinfektionen (z. B. Fußpilz), Bissen durch Tiere und Hauterkrankungen stammen. Mit Flüssigkeit angeschwollene Hautpartien (Ödeme) sind besonders anfällig. Allerdings kann Zellulitis auch Haut betreffen, die keine sichtbaren Verletzungsmerkmale aufweist.

Bestimmte Arten von Bakterien können Zellulitis (Phlegmone) verursachen, wenn die Haut durch Verletzungen geschädigt wird (z. B. Schnittwunden) und in Wasser getaucht wird. Die Art der Bakterien kann von der Art des Wassers abhängen, z. B. ob es sich um Süßwasserteiche oder kleine Seen, Whirlpools oder Meerwasser handelt.

Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, können anfällig für Bakterien sein, die normalerweise keine Infektionen verursachen.