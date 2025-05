Wie oberflächliche Verbrennungen werden auch tiefe Verbrennungen leichten Grades für gewöhnlich mit antibiotischen Salben behandelt. Manchmal verwenden die Ärzte keine antibiotischen Salben, sondern legen stattdessen einen Verband an, der über mehrere Tage bis zu einer Woche getragen wird. Einige dieser Verbände enthalten Silber, was hilft, Bakterien abzutöten. Andere Verbände sind leicht porös – nur soweit, dass die Flüssigkeit aus der Verbrennung austritt, aber nicht weit genug, dass Bakterien eindringen könnten. Sämtliches tote Hautgewebe und aufgeplatzte Blasen sollten von einem Arzt entfernt werden, bevor die antibiotischen Salben oder Lösung aufgetragen werden. Außerdem lindert es die Schwellung und die Schmerzen, einen stark verbrannten Arm oder ein stark verbranntes Bein ein paar Tage lang über Herzhöhe zu lagern. Kompressionsverbände, wie elastische Wickel, können ebenfalls dazu beitragen, die Schwellung zu reduzieren und die Wundheilung zu verbessern. Die Verbrennung macht eventuell eine Einweisung ins Krankenhaus oder häufige Nachuntersuchungen im Krankenhaus oder in einer Arztpraxis notwendig, in den ersten paar Tagen möglichst täglich.

Manchmal ist eine Hautverpflanzung nötig, wenn die verbrannte Haut nicht abheilt. Andere Hautverpflanzungen helfen, indem sie zeitweise die Haut abdecken und schützen, wenn sie von selbst ausheilt. Bei einer Hautverpflanzung wird ein Stück gesunder Haut aus verschiedenen Quellen verpflanzt, unter anderem aus:

Einem nicht verbrannten eigenen Körperteil (Autotransplantat)

Einer toten Person (Allogenes Transplantat)

Einem Tier (Xenotransplantat)

Autotransplantate können Transplantate aus soliden Hautflächen oder Hautgeflecht (Meshed-Graft) sein. Bei einem Meshed-Graft verwenden die Ärzte ein Instrument, um in regelmäßigen Abständen viele kleine Einschnitte in dem Hautstück zu machen. Durch die Einschnitte lässt sich die Spenderhaut auseinanderziehen, sodass sehr viel großflächigere Bereiche abgedeckt werden können (oft das Vielfache der Größe des ursprünglichen Hautstücks). Meshed-Grafts werden in Bereichen verwendet, wo das Aussehen weniger wichtig ist und die Verbrennungen mehr als 20 Prozent der Oberfläche des Körpers betreffen und nur wenig Spenderhaut verfügbar ist. Meshed-Grafts heilen mit einem unebenen gitterartigen Erscheinungsbild, manchmal mit extremer Narbenbildung. Nachdem alles tote Gewebe entnommen wurde und die Wunde sauber ist, näht oder klammert ein Chirurg die Spenderhaut über den verbrannten Bereich. Auch künstliche Haut kann verwendet werden. Autotransplantate sind bleibend.

Allotransplantate und Xenotransplantate bieten einen vorübergehenden Schutz der Haut, die heilt, werden aber nach 10 bis 21 Tagen vom Immunsystem des Patienten abgestoßen und müssen entfernt werden. Nachdem die Allotransplantate und Xenotransplantate entfernt wurden, ist ein Autotransplantat erforderlich, wenn die Wunde eine ganz tiefe Verbrennung (Verbrennung dritten Grades) aufweist und zu groß ist, um von selbst zu heilen. Verbrannte Haut kann irgendwann während mehrerer Tage nach der Verbrennung ersetzt werden.

Um einer Bewegungseinschränkung infolge der Vernarbung im Gelenkbereich vorzubeugen, ist meist eine Physio- und Ergotherapie notwendig. Mit Dehnübungen kann bereits in den ersten Tagen nach der Verbrennung begonnen werden. Damit Gelenke, die nicht bewegt werden, in einer Stellung verharren, die nicht zu anhaltenden Verkürzungen führt, werden Schienen angelegt. Die Schienen müssen so lange getragen werden, wie die Gelenke nicht bewegt werden. Die Therapie wird nach einer Hauttransplantation erst 1 bis mehr als 3 Tage später aufgenommen, um die Einheilung des Transplantats nicht zu stören. Ein spezieller Verband, der Druck auf die Brandwunde ausübt, verhindert starke Narbenbildung.