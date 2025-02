Follikulitis und Hautabszesse

Follikulitis ist eine Entzündung der Haarfollikel. Sie sieht wie ein kleiner roter oder weißer Pickel an der Haarbasis aus. Es können nur ein einzelner oder gleich mehrere Follikel entzündet sein. Jeder infizierte Follikel juckt und schmerzt leicht, ansonsten fühlen sich die Betroffenen nicht krank.

Follikulitis Bild Bild von Dr. med. Thomas Habif.

Manche Menschen ziehen sich eine Follikulitis in einem nicht ausreichend gechlorten Heißbecken oder Whirlpool zu. Diese „Whirlpool-Follikulitis“ oder „Whirlpool-Dermatitis“ wird von dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa hervorgerufen. Sie setzt sechs Stunden bis fünf Tage nach dem Kontakt ein. Hautbereiche wie Rumpf und Gesäß, die von Badeanzug bedeckt waren, werden bevorzugt befallen.

Manche Menschen entwickeln eine milde Follikulitis in Bereichen, die Feuchtigkeit und Reibung ausgesetzt sind, wie z. B. in Bereichen unter Sportausrüstung oder am Gesäß.

Infizierte Haare fallen leicht aus oder können ausgerissen werden, dennoch neigt die Haut dazu, neue Pickel zu bilden.

Manchmal kräuseln sich nach dem Rasieren steife Barthaare (oder die Haare an anderen rasierten Stellen) und treten erneut in die Haut ein (eingewachsenes Haar), was zu einer milden Reizung und Entzündung führt. Allerdings besteht keine aktuelle Infektion. Sie wird Pseudofolliculitis barbae genannt und ist keine echte Follikulitis.

Bei schwerer, wiederauftretender Follikulitis kann eine Bakterienkultur angelegt werden (dazu wird eine Eiterprobe in ein Labor eingeschickt, wo sie auf ein Kulturmedium gestrichen wird, um die Mikroorganismen wachsen zu lassen). Die Ergebnisse der Kultur werden zur Auswahl des geeigneten Antibiotikums verwendet.

Follikulitis wird mit antibakteriellen Reinigungsmitteln oder Antibiotika, die direkt auf die Haut (lokal) aufgetragen werden, behandelt. Sind größere Bereiche betroffen, müssen unter Umständen Antibiotika oral eingenommen werden.

Whirlpool-Follikulitis verschwindet auch ohne Behandlung. Allerdings ist ein ausreichendes Chloren des Whirlpools erforderlich, um ein Wiederauftreten zu verhindern und andere vor der Infektion zu schützen.

Eine Pseudofolliculitis barbae (ausgelöst durch eingewachsene Barthaare) wird durch eine Reihe von Methoden mit unterschiedlichem Erfolg behandelt. Unter Umständen muss der Betroffene das Rasieren einstellen und den Bart wachsen lassen.