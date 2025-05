Multidisziplinäre Unterstützung

Ein Kind mit einer geistigen Behinderung sollte am besten von einem multidisziplinären Team betreut werden, unter anderem von

Hausarzt

Sozialarbeiter

Sprachtherapeuten

Audiologen

Ergotherapeuten

Physiotherapeuten

Neurologen oder Entwicklungspädiater

Psychologen

Ernährungstherapeuten

Lehrern

Orthopäden

Augenärzte oder Optiker

Bei Bedarf können noch weitere Fachleute in das Team aufgenommen werden. Sie entwickeln zusammen mit der Familie ein umfassendes, auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes abgestimmtes Förderprogramm, das umgesetzt wird, sobald der Verdacht auf eine geistige Behinderung besteht. Auch die Eltern und Geschwister des betroffenen Kindes benötigen emotionalen Rückhalt und manchmal Beratung und sollten integraler Bestandteil des Förderprogramms sein.

Unter Berücksichtigung aller Stärken und Bedürfnisse der Person muss festgelegt werden, welche Art von Unterstützung die Person braucht. Faktoren wie körperliche Behinderungen, psychische Erkrankungen und interpersonelle Fertigkeiten werden ebenfalls einbezogen. Personen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen psychischen Gesundheitsstörungen wie Depressionen erhalten entsprechende Medikamente, die ähnlich dosiert sind wie bei Personen ohne Medikamente. Die medikamentöse Behandlung eines Kindes ohne gleichzeitige Verhaltenstherapie und Veränderungen in seinem Umfeld bringt in der Regel wenig.

Jedes Kind mit einer geistigen Behinderung profitiert von sonderpädagogischer Unterstützung. In den USA verlangt das Gesetz für die Bildung von Personen mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), dass Kinder und Jugendliche mit ID oder anderen Entwicklungsstörungen an öffentlichen Schulen kostenlos und angemessen unterrichtet werden. Der Unterricht muss so wenig restriktiv wie möglich und so inklusiv wie möglich sein. Das heißt, den Kindern muss jede Möglichkeit geboten werden, mit Gleichaltrigen ohne diese Beeinträchtigungen zu interagieren, und sie müssen gleichen Zugang zu vor Ort vorhandenen Ressourcen erhalten. Der Americans with Disabilities Act und der Artikel 504 des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes regeln in den USA auch die Unterbringung in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Wussten Sie ...

Ein Kind mit geistiger Behinderung lebt in der Regel am besten zu Hause. Manche Familien können sich jedoch die Betreuung zu Hause nicht leisten, insbesondere bei einem Kind mit schweren, komplexen Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Die Entscheidung, das Kind in einer externen Einrichtung betreuen zu lassen, ist schwierig und sollte nicht ohne ausführliche Beratung im Familienkreis und mit dem gesamten Hilfsteam in Betracht gezogen werden. Die Familie braucht psychologische Unterstützung und Entlastung. Ein Sozialarbeiter kann der Familie entsprechende Dienste vermitteln. Hilfe kann durch Einrichtungen wie Tagesversorgungszentren, Haushaltshilfen, Kinderbetreuung und Teilzeitpflegeheime geleistet werden. Die meisten geistig behinderten Erwachsenen leben in betreuten bzw. Behinderten-Wohngemeinschaften, z. B. mit angegliederter Werkstatt und Freizeitangeboten, die den Bedürfnissen des Behinderten entsprechende Hilfeleistungen anbieten.