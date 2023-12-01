Ergotherapie (OT)

Die Ergotherapie, die ein Bestandteil der Rehabilitation ist, soll die Fähigkeit einer Person verbessern, Alltagshandlungen zur Selbstversorgung, sinnvolle Arbeiten und Freizeitaktivitäten zu verrichten. Zu diesen Aktivitäten zählen einfache Alltagsverrichtungen (z. B. Essen, Ankleiden, Baden, Körperpflege, auf die Toilette gehen und sich von einem Ort zum anderen zu begeben, etwa aus dem Stuhl auf die Toilette oder ins Bett) sowie komplexere Alltagsverrichtungen (z. B. das Zubereiten von Mahlzeiten, die Benutzung eines Telefons oder Computers, die Verwaltung der Finanzen oder die Einnahme der täglichen Medikation, das Einkaufen und das Autofahren).
Die Ergotherapie legt den Schwerpunkt auf die Koordination von mehreren Fähigkeiten, die selbst für einfache Handlungen erforderlich sind:
Die Fähigkeit, zu fühlen und sich zu bewegen
Die Fähigkeit, einen Plan zu erstellen und auszuführen
Die Fähigkeit, die Aufgabe verrichten zu wollen und bis zum Schluss dabei zu bleiben
Diese Fähigkeiten können auf vielerlei Arten beeinträchtigt sein.
Was kann die Verrichtung einer einfachen Aufgabe behindern?
Erforderliche Fähigkeit
Art der Fähigkeit
Mögliche Beeinträchtigungen
Fühlen und sich bewegen
Sensomotorisch
Beeinträchtigte Empfindung und Wahrnehmung
Eingeschränkter Bewegungsumfang
Schwache Muskulatur
Geringe Ausdauer
Schlechtes Gleichgewicht
Verlust von Handfertigkeit und Koordination
Einen Plan erstellen und ausführen
Kognitiv
Aufmerksamkeitsstörungen
Ablenkung
Konzentrationsverlust
Eingeschränktes Urteilsvermögen
Unentschlossenheit
Gedächtnisprobleme
Schlechte Problemlösungskompetenz
Die Aufgabe verrichten wollen und bis zum Schluss dabei bleiben
Psyche
Apathie
Wahrgenommene Inkompetenz
Frustration
Mangel an Ausdauer
Vermindertes Coping (Bewältigungsfähigkeit)
Ergotherapeuten können durch Beobachtung des Patienten, durch spezifische Tests (z. B. Gleichgewichtstests) und durch Gespräche mit anderen medizinischen Fachkräften, Familienangehörigen oder Betreuern Beeinträchtigungen identifizieren.
Der Therapeut beurteilt die Bedürfnisse des Patienten, indem er ihn in seinem natürlichen Umfeld beobachtet. Er versucht, potenzielle Probleme mit dem sozialen und physikalischen Umfeld zu erkennen. Er untersucht das Zuhause des Patienten auf Gefahren, die diesen bei der Ausführung einer Aktivität einschränken. Gegebenenfalls empfiehlt er anschließend Maßnahmen, um das Zuhause sicherer zu gestalten. Zu den Empfehlungen könnte beispielsweise der Einsatz einer helleren Beleuchtung, das Beseitigen von Stromkabeln in Bereichen, in denen sich Personen bewegen, oder das Fixieren von Kabeln am Fußboden gehören. Der Therapeut evaluiert auch die Unterstützung, die Familienangehörige und andere Personen anbieten.
Speziell ausgebildete Therapeuten können die Fahrtüchtigkeit einer Person beurteilen und feststellen, ob eine Nachschulung erforderlich ist (siehe Der ältere Fahrer).
Wussten Sie ...
Patienten mit Beeinträchtigungen arbeiten mit dem Ergotherapeuten, um ihre Ziele zu benennen und zu priorisieren und die geeigneten Verfahren und Aktivitäten zu bestimmen. Falls ein Patient Probleme hat, mit Essbesteck umzugehen, kann die Therapie aus Übungen bestehen, die die Feinmotorik fördern, z. B. Stifte in eine Steckplatte stecken. Ein Gedächtnisspiel kann Erkennen und Abrufen trainieren. Adaptive Methoden können dem Patienten helfen, seine Stärken zur Kompensation seiner Beeinträchtigungen einzusetzen. Ein Patient mit einem gelähmten Arm kann z. B. neue Wege erlernen, sich anzuziehen, seine Schuhe zu binden oder Knöpfe zuzumachen. Mit zunehmendem Fortschritt werden die Aufgaben anspruchsvoller.
Hilfsgeräte
Ergotherapeuten empfehlen Geräte, die die Eigenständigkeit des Patienten fördern (Hilfsgeräte). Therapeuten zeigen den Patienten, wie sie die Geräte verwenden können, und bauen gegebenenfalls bestimmte Geräte zusammen bzw. passen diese an. Zu diesen Geräten gehören im Folgenden:
Orthesen sind Vorrichtungen, die geschädigte Gelenke, Bänder, Sehnen, Muskeln und Knochen stabilisieren. Die meisten Orthesen sind auf die Bedürfnisse und die Anatomie des Patienten zugeschnitten. Orthesen werden häufig in Schuhen eingesetzt. Sie verlagern das Gewicht der Person auf die verschiedenen Bereiche des Fußes, um die verlorene Funktion auszugleichen und zu verhindern, dass eine Fehlfunktion auftritt. Auch helfen sie dabei, das Körpergewicht mitzutragen, Schmerzen zu lindern sowie zu stützen. Die Therapeuten können diese Orthesen sowohl konstruieren als auch anpassen. Orthesen sind oftmals sehr teuer und werden nicht von der Versicherung übernommen.
Schienen können eingesetzt werden, um zu verhindern, dass Gelenke in einer gebeugten Position verbleiben. Wenn Patienten eine Gliedmaße nicht normal bewegen können (z. B. bei vorliegender Arthritis oder einer Lähmung nach einem Schlaganfall), kommt es häufig zu einer leichten Beugung der Gliedmaße, die dann in dieser Position verbleibt. Mit Hilfe von Schienen, die die Gliedmaße in gerader Position halten, kann verhindert werden, dass das Gelenk in einer bestimmten Position einfriert.
Zu den Gehstützen gehören Gehhilfen, Krücken und Gehstöcke. Sie helfen dem Patienten, sein Körpergewicht zu tragen und/oder das Gleichgewicht zu halten. Jede Vorrichtung/jedes Produkt hat ihre/seine Vor- und Nachteile und ist in verschiedenen Modellen erhältlich. Ergotherapeuten können Patienten helfen, die für sie am besten geeignete Gehhilfe auszusuchen.
Rollstühle ermöglichen es Patienten, die nicht gehen können, von A nach B zu gelangen. Einige selbstfahrende Modelle sind sehr stabil. Diese Modelle ermöglichen es dem Patienten, über unebenes Gelände oder Bordsteinkanten hoch- und runterzufahren. Andere Modelle wurden dafür konzipiert, von einer zweiten Person geschoben zu werden. Diese Modelle sind weniger stabil und langsamer.
Elektromobile sind batteriebetriebene Wägen auf Rädern mit einem Lenkrad oder einer Ruderpinne. Sie verfügen über eine Geschwindigkeitssteuerung und können vorwärts- und rückwärtsfahren. Elektromobile eignen sich zum Fahren auf festem, geradem Gelände innerhalb und außerhalb von Gebäuden, können allerdings keine Treppen oder Bordsteinkanten hoch- bzw. runterfahren. Sie sind für Patienten sinnvoll, die nur kurze Zeit stehen oder nur kleine Strecken laufen können, z. B. zum und vom Elektromobil.
Prothesen sind künstliche Körperteile, in der Regel Gliedmaßen (siehe Amputation eines Glieds). Beispielsweise kann der Therapeut bei einem Patienten mit einem amputierten Arm einen künstlichen Arm (Prothese) empfehlen, der eine Greifzange zum Festhalten von Gegenständen hat. Die meisten Ergotherapeuten können Patienten mit einer amputierten Gliedmaße trainieren, ihre künstlichen Gliedmaßen oder andere Geräte zu benutzen, um ihre Alltagsaufgaben besser zu bewältigen.
Geräte, die Menschen helfen, zu funktionieren
Problem
Gerät/Produkt
Gleichgewichtsprobleme, schwache Beine oder Schwindel
Gehstöcke, Gehhilfen oder Rollstühle
Duschstühle
Einstiegsgriffe seitlich und hinter der Badewanne oder Toilette
Badewannenbänke
Schwacher Griff
Spezialbesteck oder Schuhanzieher
Begrenzter Bewegungsumfang
Greifhilfen, die einen Gegenstand vom Boden aufheben oder aus dem Regal nehmen
Zittern
Beschwertes Essbesteck
Tassen mit Deckel
Speziallöffel (Swivel)
Koordinierungsprobleme
Teller mit Rand und strukturierter Unterseite aus Gummi für einen festeren Halt, um ein Rutschen des Tellers zu verhindern
Handprobleme
Werkzeuge mit geformten Griffen, Federzug oder elektronischer Steuerung
Schwierigkeiten beim Stehen aufgrund von Rücken- oder Hüftproblemen oder schwachen Beinen
Erhöhte Toilettensitze
Höhenverstellbare Stühle
Stuhlbeinverlängerungen (um den Sitz zu erhöhen)
Paralyse (einschließlich Tetraplegie) und andere Störungen, die die Funktion ernsthaft einschränken
Computer- oder smartphonegestützte Geräte
Sehstörungen
Größere Tasten oder Sprachsteuerungsfunktionen am Telefon
Druckschriftvergrößerung oder Hörbücher
Schwerhörigkeit
Telefone mit einem Blinklicht, welches das Klingeln ersetzt
Smartphones mit Verschriftlichung von Sprachinhalten in Echtzeit
Gedächtnisstörungen
Automatisch wählende Telefone
Tablettenboxen und Merkhilfen
Taschengeräte oder Apps für Smartphones, die Nachrichten aufnehmen und zu geeigneter Zeit abspielen (Gedächtnisstützen, Anweisungen und Listen)
Tragbare Sicherheitsgeräte zur Lokalisierung
Weitere Informationen
Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass das MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quelle verantwortlich ist.
The American Occupational Therapy Association, Inc.: Patients & Clients: Bietet Tipps und Videos für Patienten, die von einer Ergotherapie profitieren könnten, und ihre Betreuungspersonen