Ergotherapie (OT)

Die Ergotherapie, die ein Bestandteil der Rehabilitation ist, soll die Fähigkeit einer Person verbessern, Alltagshandlungen zur Selbstversorgung, sinnvolle Arbeiten und Freizeitaktivitäten zu verrichten. Zu diesen Aktivitäten zählen einfache Alltagsverrichtungen (z. B. Essen, Ankleiden, Baden, Körperpflege, auf die Toilette gehen und sich von einem Ort zum anderen zu begeben, etwa aus dem Stuhl auf die Toilette oder ins Bett) sowie komplexere Alltagsverrichtungen (z. B. das Zubereiten von Mahlzeiten, die Benutzung eines Telefons oder Computers, die Verwaltung der Finanzen oder die Einnahme der täglichen Medikation, das Einkaufen und das Autofahren).

Die Ergotherapie legt den Schwerpunkt auf die Koordination von mehreren Fähigkeiten, die selbst für einfache Handlungen erforderlich sind:

Die Fähigkeit, zu fühlen und sich zu bewegen

Die Fähigkeit, einen Plan zu erstellen und auszuführen

Die Fähigkeit, die Aufgabe verrichten zu wollen und bis zum Schluss dabei zu bleiben

Diese Fähigkeiten können auf vielerlei Arten beeinträchtigt sein.

Tabelle Was kann die Verrichtung einer einfachen Aufgabe behindern? Tabelle

Ergotherapeuten können durch Beobachtung des Patienten, durch spezifische Tests (z. B. Gleichgewichtstests) und durch Gespräche mit anderen medizinischen Fachkräften, Familienangehörigen oder Betreuern Beeinträchtigungen identifizieren.

Der Therapeut beurteilt die Bedürfnisse des Patienten, indem er ihn in seinem natürlichen Umfeld beobachtet. Er versucht, potenzielle Probleme mit dem sozialen und physikalischen Umfeld zu erkennen. Er untersucht das Zuhause des Patienten auf Gefahren, die diesen bei der Ausführung einer Aktivität einschränken. Gegebenenfalls empfiehlt er anschließend Maßnahmen, um das Zuhause sicherer zu gestalten. Zu den Empfehlungen könnte beispielsweise der Einsatz einer helleren Beleuchtung, das Beseitigen von Stromkabeln in Bereichen, in denen sich Personen bewegen, oder das Fixieren von Kabeln am Fußboden gehören. Der Therapeut evaluiert auch die Unterstützung, die Familienangehörige und andere Personen anbieten.

Speziell ausgebildete Therapeuten können die Fahrtüchtigkeit einer Person beurteilen und feststellen, ob eine Nachschulung erforderlich ist (siehe Der ältere Fahrer).

Patienten mit Beeinträchtigungen arbeiten mit dem Ergotherapeuten, um ihre Ziele zu benennen und zu priorisieren und die geeigneten Verfahren und Aktivitäten zu bestimmen. Falls ein Patient Probleme hat, mit Essbesteck umzugehen, kann die Therapie aus Übungen bestehen, die die Feinmotorik fördern, z. B. Stifte in eine Steckplatte stecken. Ein Gedächtnisspiel kann Erkennen und Abrufen trainieren. Adaptive Methoden können dem Patienten helfen, seine Stärken zur Kompensation seiner Beeinträchtigungen einzusetzen. Ein Patient mit einem gelähmten Arm kann z. B. neue Wege erlernen, sich anzuziehen, seine Schuhe zu binden oder Knöpfe zuzumachen. Mit zunehmendem Fortschritt werden die Aufgaben anspruchsvoller.

Hilfsgeräte Ergotherapeuten empfehlen Geräte, die die Eigenständigkeit des Patienten fördern (Hilfsgeräte). Therapeuten zeigen den Patienten, wie sie die Geräte verwenden können, und bauen gegebenenfalls bestimmte Geräte zusammen bzw. passen diese an. Zu diesen Geräten gehören im Folgenden: Orthesen sind Vorrichtungen, die geschädigte Gelenke, Bänder, Sehnen, Muskeln und Knochen stabilisieren. Die meisten Orthesen sind auf die Bedürfnisse und die Anatomie des Patienten zugeschnitten. Orthesen werden häufig in Schuhen eingesetzt. Sie verlagern das Gewicht der Person auf die verschiedenen Bereiche des Fußes, um die verlorene Funktion auszugleichen und zu verhindern, dass eine Fehlfunktion auftritt. Auch helfen sie dabei, das Körpergewicht mitzutragen, Schmerzen zu lindern sowie zu stützen. Die Therapeuten können diese Orthesen sowohl konstruieren als auch anpassen. Orthesen sind oftmals sehr teuer und werden nicht von der Versicherung übernommen. Schienen können eingesetzt werden, um zu verhindern, dass Gelenke in einer gebeugten Position verbleiben. Wenn Patienten eine Gliedmaße nicht normal bewegen können (z. B. bei vorliegender Arthritis oder einer Lähmung nach einem Schlaganfall), kommt es häufig zu einer leichten Beugung der Gliedmaße, die dann in dieser Position verbleibt. Mit Hilfe von Schienen, die die Gliedmaße in gerader Position halten, kann verhindert werden, dass das Gelenk in einer bestimmten Position einfriert. Zu den Gehstützen gehören Gehhilfen, Krücken und Gehstöcke. Sie helfen dem Patienten, sein Körpergewicht zu tragen und/oder das Gleichgewicht zu halten. Jede Vorrichtung/jedes Produkt hat ihre/seine Vor- und Nachteile und ist in verschiedenen Modellen erhältlich. Ergotherapeuten können Patienten helfen, die für sie am besten geeignete Gehhilfe auszusuchen. Rollstühle ermöglichen es Patienten, die nicht gehen können, von A nach B zu gelangen. Einige selbstfahrende Modelle sind sehr stabil. Diese Modelle ermöglichen es dem Patienten, über unebenes Gelände oder Bordsteinkanten hoch- und runterzufahren. Andere Modelle wurden dafür konzipiert, von einer zweiten Person geschoben zu werden. Diese Modelle sind weniger stabil und langsamer. Elektromobile sind batteriebetriebene Wägen auf Rädern mit einem Lenkrad oder einer Ruderpinne. Sie verfügen über eine Geschwindigkeitssteuerung und können vorwärts- und rückwärtsfahren. Elektromobile eignen sich zum Fahren auf festem, geradem Gelände innerhalb und außerhalb von Gebäuden, können allerdings keine Treppen oder Bordsteinkanten hoch- bzw. runterfahren. Sie sind für Patienten sinnvoll, die nur kurze Zeit stehen oder nur kleine Strecken laufen können, z. B. zum und vom Elektromobil. Prothesen sind künstliche Körperteile, in der Regel Gliedmaßen (siehe Amputation eines Glieds). Beispielsweise kann der Therapeut bei einem Patienten mit einem amputierten Arm einen künstlichen Arm (Prothese) empfehlen, der eine Greifzange zum Festhalten von Gegenständen hat. Die meisten Ergotherapeuten können Patienten mit einer amputierten Gliedmaße trainieren, ihre künstlichen Gliedmaßen oder andere Geräte zu benutzen, um ihre Alltagsaufgaben besser zu bewältigen. Tabelle Geräte, die Menschen helfen, zu funktionieren Tabelle