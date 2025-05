Mehrlingsschwangerschaft

Auf Komplikationen überwachen

Bei Bedarf Kaiserschnitt

Da es häufig zu Problemen bei Mehrlingsgeburten kommen kann, treffen die Ärzte möglicherweise im Voraus eine Entscheidung darüber, ob die Babys vaginal oder mit einem Kaiserschnitt entbunden werden sollen.

Wenn bei Zwillingen der erste Zwilling in normaler Geburtslage ist (Kopf voran und gegen den Rücken der Frau gewandt), wird der erste Zwilling in der Regel vaginal entbunden. Wenn der zweite Zwilling nicht in einer ungewöhnlichen Position oder in Not ist, kann er in der Regel ebenfalls vaginal entbunden werden. Wenn der erste Zwilling in einer ungewöhnlichen Position oder der zweite Zwilling in einer ungewöhnlichen Position oder in Not ist, wird ein Kaiserschnitt durchgeführt.

Bei Drillingen oder Mehrfachgeburten wird in der Regel ein Kaiserschnitt durchgeführt.