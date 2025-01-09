Kindesentwicklung

2- bis 3-Jährige versuchen, Grenzen auszutesten und Dinge zu tun, die ihnen verboten sind, einfach um zu sehen, was passiert. Die endlose Kette von „Neins“, die die Kinder von den Eltern zu hören bekommen, spiegelt die Unabhängigkeitsbestrebungen in diesem Alter wider. Mögen die Wut- und Trotzanfälle noch so anstrengend für Eltern wie Kind sein, sie gehören zur normalen Entwicklung, damit die Kinder ihre Frustration und Enttäuschung in einer Zeit ausdrücken können, in der sie ihre Gefühle verbal noch nicht richtig äußern können. Eltern können aktiv daran arbeiten, die Anzahl von Wut- und Trotzanfällen gering zu halten, indem sie dafür sorgen, dass das Kind nicht übermüdet oder unnötig frustriert wird. Durch Kenntnis der Verhaltensmuster des Kindes können solche Situationen, die einen Wut- und Trotzanfall auslösen können, vermieden werden. Nur selten sind Trotzanfälle so massiv, dass ein Arzt zurate gezogen werden muss. Manchen jüngeren Kindern fällt es besonders schwer, ihre Impulse zu kontrollieren. Für sie sollten die Eltern strengere Grenzen setzen.

Mit etwa 18 Monaten bis 2 Jahren beginnt das Kind, eine Geschlechtsidentität zu entwickeln. In den Jahren bis zur Einschulung bekommt es eine Vorstellung von der Geschlechterrolle, von dem, was in der Gesellschaft, in der es aufwächst, für Jungen und Mädchen typisch ist. Geschlechterrollen werden auch durch die Kultur beeinflusst. In diesem Alter ist es normal, dass Kinder ihre Geschlechtsorgane erforschen.

Im Alter zwischen 2 und 3 Jahren entwickelt sich erstmals ein aufeinander bezogenes wechselseitiges Spiel mit anderen Kindern. Das Kind lernt jetzt, zu teilen – auch wenn beim eigenen Spielzeug das Besitzdenken vielleicht immer noch groß ist – und beim Spiel im Wechsel darauf zu warten, bis es wieder an der Reihe ist. Indem es seinen Besitzanspruch auf sein Spielzeug mit den Worten „Das ist meins!“ geltend macht, wird die Entwicklung seines Selbstgefühls gestärkt. Kinder kämpfen in diesem Alter zwar um ihre Unabhängigkeit, dennoch brauchen sie ihre Eltern im Hintergrund zur Sicherheit und Rückversicherung. So kann es sein, dass sich ein Kind, das gerade eben von Neugierde getrieben Mama und Papa weit hinter sich gelassen hat, kurz danach furchtsam hinter ihnen versteckt.

Im Alter zwischen 3 und 5 Jahren treten Fantasiespiele und imaginäre Freunde in das Leben des Kindes. Im Fantasiespiel kann das Kind im sicheren Rahmen folgenlos verschiedene Rollen übernehmen und starke Gefühle ausleben. Fantasiespiele helfen dem Kind auch, seine soziale Kompetenz zu vertiefen. Es lernt, Konflikte mit den Eltern und anderen Kindern in einer Form zu lösen, die ihm Frustrationen ersparen und seine Selbstachtung erhalten hilft. Im selben Zeitraum tauchen die typischen Kinderängste, wie die vor dem „Monster im Schrank“, auf. Diese Ängste sind typisch.

In der Zeit zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr geht die soziale Entwicklung in Riesenschritten voran. Das betrifft das Selbstkonzept, dessen Grundlage die soziale Kompetenz im Klassenraum ist sowie das Verhältnis zu Gleichaltrigen, das durch die Sozialisierungs- und Anpassungsfähigkeit bestimmt wird, und die familiären Beziehungen, die nicht zuletzt dadurch bestimmt werden, ob und wie stark sich das Kind durch seine Eltern und Geschwister angenommen fühlt. Wenn sich jetzt auch viele Kinder stark an Gleichaltrigen zu orientieren scheinen, so sind es doch immer noch die Eltern, bei denen sie in erster Linie Unterstützung und Führung suchen. Geschwister können Vorbildfunktion haben und als Beistand und Kritiker wichtig in der Frage sein, was man tun und was man lassen sollte. Für Kinder ist dies eine sehr aktive Phase, in der sie viele Aktivitäten unternehmen und auch viele neue Aktivitäten austesten wollen. In diesem Alter sind die Kinder lernbegierig, und Ratschläge zur Sicherheit, zu einem gesunden Lebensstil und zur Meidung von Hochrisikoverhalten fallen bei ihnen oft auf fruchtbaren Boden.