NF1 verursacht in der Regel keine Symptome, aber die meisten Menschen mit NF1 entwickeln die charakteristischen Café-au-lait-Flecken auf der Haut oder Knoten unter der Haut. Die Menschen bemerken diese Flecken oder Knoten vielleicht nicht einmal. Wenn die Neurofibrome jedoch Druck auf den Nerv ausüben, den sie umgeben, bemerken die Betroffenen möglicherweise ein Kribbeln oder eine Schwäche in der Nähe der Knoten.

Café-au-lait-Flecken treten bei etwa 90 Prozent der betroffenen Kinder auf. Sie sind mittelbraun und milchkaffeefarben (Café-au-lait) und entwickeln sich auf der Haut von Brust, Rücken, Becken und in den Ellenbeugen und Knien. Normalerweise sind diese hautebenen Flecken von Geburt an vorhanden oder bilden sich in der frühen Kindheit. Kinder ohne Neurofibromatose haben vielleicht 2 bis 3 Café-au-lait-Flecken, Kinder mit NF1 jedoch 6 oder mehr.

Neurofibrome und Café-au-Lait-Flecken Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto ist ein Patient mit Neurofibromatose zu sehen, der mehrere Neurofibrome (abstehende rosa oder hellbraune Knötchen) und Café-au-lait Flecken (flache braune Flecken) auf dem Rücken aufweist. DR. HAROUT TANIELIAN / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Neurofibrome Bild MEDICIMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Neurofibrome, die sich in der Haut entwickeln, treten häufig auf. Im Alter von 10 bis 15 Jahren erscheinen Neurofibrome unterschiedlicher Größe und Form. Es können weniger als 10, aber auch bis zu Tausende dieser Wucherungen auftreten. Sie können hautfarben, rosafarben oder hellbraun sein und verursachen in der Regel keine anderen Symptome.

In seltenen Fällen können Neurofibrome unter der Haut zu anatomischen Anomalien führen, wie einer Verkrümmung der Wirbelsäule (Kyphoskoliose), Rippendeformationen, Vergrößerung der langen Knochen in Armen und Beinen und Knochendefekte der Beinknochen oder im Schädel. Ist der Knochen um einen Augapfel betroffen, tritt das Auge hervor. Neurofibrome, die sich unter der Haut entwickeln, können auch die Nerven betreffen, die vom Gehirn zu verschiedenen Bereichen von Kopf, Hals und Rumpf führen (Hirnnerven).

Neurofibrome, die sich in den Nerven entwickeln, können jeden Nerv im Körper betreffen. Sie wachsen aber häufig auf den Spinalnervenwurzeln (den Abschnitten des Spinalnervs, die vom Rückenmark aus der Wirbelsäule austreten). Oft verursachen sie dort wenig oder gar keine Probleme. Wenn sie jedoch Druck auf das Rückenmark ausüben (es zusammenquetschen), können sie Lähmungserscheinungen und Empfindungsstörungen in verschiedenen Körperregionen auslösen, je nachdem, wo sie auf das Rückenmark drücken. Wenn Neurofibrome die peripheren Nerven einklemmen, funktionieren diese Nerven unter Umständen nicht mehr richtig, was zu Schmerzen, Kribbeln, Gefühllosigkeit oder Schwäche führen kann. Tumoren, die die Nerven im Kopf betreffen, können zu Blindheit, Schwindelgefühl, Koordinationsstörungen oder Schwäche führen.

Andere Symptome können sich entwickeln. Hierzu gehören:

Ein Tumor am Sehnerv (Optikusgliom genannt)

Lisch-Knoten (gutartige Wucherungen auf der Iris – dem farbigen Teil des Auges)

Auswölbungen in den Arterienwänden (Aneurysmen) oder Blockaden in den Arterien

Leicht vergrößerter Kopf

Lernstörungen

Leukämie

Bösartige Tumoren, manchmal im Gehirn oder entlang der peripheren Nerven

Optische Gliome verursachen unter Umständen keine Symptome oder sie werden groß genug, um auf den optischen Nerv zu drücken und die Sehkraft zu beeinträchtigen oder sogar Blindheit hervorzurufen. Diese Tumoren werden bei Kindern gewöhnlich bis zum Alter von 5 Jahren diagnostiziert und entwickeln sich ab einem Alter von 10 Jahren selten.

Lisch-Knoten bei Neurofibromatose Einzelheiten ausblenden Dieses Foto zeigt Lisch-Knötchen, die bräunlichen Wucherungen an der Iris (dem farbigen Teil des Auges). Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. Aus Kotagal S, Bicknese A, Eswara M: Atlas of Clinical Neurologilogy. Herausgegeben von RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Neurofibromatose schreitet gewöhnlich langsam fort. Mit zunehmender Zahl der Neurofibrome können mehr neurologische Schwierigkeiten auftreten.