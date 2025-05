Veränderungen im Körper beim Älterwerden

(Siehe auch Auswirkung des Alterungsprozesses auf den Bewegungsapparat.)

Die Knochendichte nimmt zunehmend ab. Ein mäßiger Verlust der Knochendichte wird als Osteopenie bezeichnet, während es sich bei einem starken Verlust der Knochendichte (einschließlich des Auftretens eines Knochenbruchs aufgrund eines Verlusts der Knochendichte) um Osteoporose handelt. Bei Vorliegen einer Osteoporose werden die Knochen schwächer und brechen leichter. Bei Frauen beschleunigt sich der Knochendichteverlust nach der Menopause, weil weniger Östrogen produziert wird. Östrogen verhindert, dass im Körper während des normalen Prozesses, d. h. bei der Bildung, dem Abbau und der Neubildung von Knochen, zu viel Knochen abgebaut wird.

Knochen verlieren teilweise auch deshalb an Dichte, weil sie weniger Kalzium enthalten (das den Knochen stärkt). Die Kalziummenge nimmt ab, weil der Körper weniger Kalzium aus der Nahrung aufnimmt. Auch die Menge an Vitamin D, das dem Körper bei der Regulierung des Kalziumspiegels hilft, nimmt leicht ab. Bestimmte Knochen werden dadurch stärker geschwächt als andere. Die am meisten betroffenen sind u. a. das Ende des Oberschenkelknochens (Femur) an der Hüfte, die Enden der Armknochen (Speiche und Elle) am Handgelenk und die Knochen in der Wirbelsäule (Rückenwirbel).

Veränderungen in den Rückenwirbeln am oberen Ende der Wirbelsäule bewirken, dass sich der Kopf nach vorne neigt, wodurch der Hals gestaucht wird. Infolgedessen fällt das Schlucken schwerer und man verschluckt sich schneller. Die Rückenwirbel verlieren an Dichte und das wie ein Polster wirkende Gewebe (Bandscheiben) zwischen ihnen verliert an Flüssigkeit und wird dünner, wodurch sich die Wirbelsäule verkürzt. Daher verlieren ältere Erwachsene an Körpergröße.

Das Knorpelgewebe, das die Gelenke umgibt, verdünnt sich tendenziell, teilweise aufgrund von jahrelangem Verschleiß durch Bewegung. Die Gelenkoberflächen gleiten eventuell nicht mehr so gut übereinander wie früher und das Gelenk kann etwas anfälliger für Verletzungen werden. Knorpelschäden infolge lebenslanger Gelenknutzung oder aufgrund wiederholter Verletzungen führen häufig zur Arthrose, einer der häufigsten Alterserkrankungen.

Bänder, die die Gelenke miteinander verbinden, und Sehnen, die den Muskel mit dem Knochen verbinden, verlieren tendenziell an Elastizität, wodurch sich die Gelenke verspannt oder steif anfühlen. Diese Gewebearten werden ebenfalls schwächer. In der Folge wird der Mensch weniger beweglich. Bänder und Sehnen reißen tendenziell leichter, und wenn sie reißen, heilen sie langsamer. Zu diesen Veränderungen kommt es, weil die Zellen, aus denen die Bänder und Sehnen aufgebaut sind, weniger aktiv werden.