Karies im Zahnschmelz, der harten Außenschicht der Zähne, vergrößert sich nur langsam. Wenn die darunterliegende Zahnschicht, das etwas weichere, weniger widerstandsfähige Dentin (Zahnbein), erreicht ist, wird der Schaden rasch größer und betrifft dann auch das Zahnmark (Pulpa), den innersten Teil des Zahnes, in dem sich Nerven und Blutgefäße befinden. Es kann zwar zwei bis drei Jahre dauern, bis die Karies den Zahnschmelz durchdrungen hat, doch vom Dentin bis zum Zahnmark (eine viel größere Strecke) braucht sie nur etwa ein Jahr. Daher kann Zahnhalskaries, die im Dentin beginnt, den Zahn innerhalb kurzer Zeit erheblich schädigen.

Die Initialkaries an glatten Flächen wächst langsam, dort lässt sie sich am besten verhindern bzw. behandeln. Die Initialkaries zeigt sich dabei zunächst als weißer Fleck, in welchem Bakterien das Kalzium aus dem Zahnschmelz lösen. Initialkaries im Erwachsenengebiss beginnt gewöhnlich zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr.

Fissurenkaries und tiefe Zahnkaries beginnt meist schon bei Jugendlichen in den bleibenden Zähnen und betrifft die engen Ritzen in den Kauflächen und an der Wangenseite der Backenzähne. Die Karies schreitet hier sehr schnell fort. Oft lassen sich diese kariesanfälligen Bereiche nur schlecht reinigen, da die Rillen schmaler sind als die Borsten einer Zahnbürste.

Zahnhalskaries bildet sich bei Zahnfleischrückgang, der gewöhnlich in der zweiten Lebenshälfte auftritt, in dem dann frei liegenden knochenähnlichen Gewebe, das die Zahnwurzel umgibt (Wurzelzement). Diese Art Karies entsteht oft durch Schwierigkeiten, die Zahnhälse zu reinigen, durch unzureichenden Speichelfluss, durch zuckerreiche Ernährung oder eine Kombination dieser Faktoren. Zahnhalskaries lässt sich von allen Kariesformen am schwierigsten verhindern und behandeln.

Arten von Karies