Auswirkungen des Alterns auf den Harntrakt

Die Höchstmenge an Urin, welche die Blase halten kann, nimmt ab. Ebenso verringert sich die Fähigkeit, den Zeitpunkt des Wasserlassens hinauszuschieben, nachdem zum ersten Mal Harndrang verspürt wurde. Die Rate des Urinflusses aus der Blase in die Harnröhre verlangsamt sich.

Das ganze Leben hindurch zieht sich die Wandmuskulatur der Blase ganz unabhängig von jedem Harndrang oder einer Möglichkeit zum Wasserlassen immer wieder einmal zusammen. Bei jüngeren Menschen werden die meisten dieser Blasenmuskelkontraktionen durch Signale übergeordneter Zentren in Rückenmark und Gehirn blockiert, doch die Zahl sporadischer Kontraktionen, die nicht blockiert werden, steigt mit zunehmendem Alter, was manchmal zu Inkontinenzepisoden oder Harninkontinenz führen kann. Außerdem nimmt die Menge an Urin zu, die nach dem Wasserlassen in der Blase verbleibt (Restharn). Als Folge verspüren die Betroffenen möglicherweise einen häufigeren Harndrang, müssen häufiger in der Nacht Wasserlassen und haben außerdem ein erhöhtes Harnwegsinfektionsrisiko.