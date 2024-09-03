skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Harndrang

VonGeetha Maddukuri, MD, Saint Louis University
Überprüft vonLeonard G. Gomella, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Überprüft/überarbeitet Geändert Sept. 2024
v1142354_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Ein zwanghafter Harndrang, der sich wie eine nahezu ununterbrochene schmerzhafte Spannung (Tenesmus) anfühlt, kann unter Umständen auf eine Blasenreizung zurückgeführt werden. Unwillkürlicher Harnabgang (Inkontinenz) kann auftreten, wenn die Person nicht sofort die Blase entleert. Der Harndrang kann durch eine Blaseninfektion verursacht werden. Koffeinhaltige und alkoholische Getränke können ebenfalls einen Harndrang verstärken, diesen jedoch nur selten auslösen. In seltenen Fällen ist eine Blasenentzündung (interstitielle Zystitis) der Auslöser.

Der Grund für den Harndrang lässt sich vom Arzt in der Regel aufgrund der Symptome, durch den Befund bei der körperlichen Untersuchung und die Urinanalyse feststellen. Wenn eine Infektion vermutet wird, muss u. U. eine Urinanalyse und Urinkultur durchgeführt werden. In manchen Fällen, vor allem wenn eine interstitielle Zystitis vermutet wird, kann der Arzt einen flexiblen Katheter mit optischem System in die Blase einführen (Zystoskopie) oder eine Biopsie der Blase durchführen.

Die Ursache für den Harndrang wird behandelt.

(Siehe auch Übersicht der Symptome der Harnwege.)

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.