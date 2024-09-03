Ein zwanghafter Harndrang, der sich wie eine nahezu ununterbrochene schmerzhafte Spannung (Tenesmus) anfühlt, kann unter Umständen auf eine Blasenreizung zurückgeführt werden. Unwillkürlicher Harnabgang (Inkontinenz) kann auftreten, wenn die Person nicht sofort die Blase entleert. Der Harndrang kann durch eine Blaseninfektion verursacht werden. Koffeinhaltige und alkoholische Getränke können ebenfalls einen Harndrang verstärken, diesen jedoch nur selten auslösen. In seltenen Fällen ist eine Blasenentzündung (interstitielle Zystitis) der Auslöser.

Der Grund für den Harndrang lässt sich vom Arzt in der Regel aufgrund der Symptome, durch den Befund bei der körperlichen Untersuchung und die Urinanalyse feststellen. Wenn eine Infektion vermutet wird, muss u. U. eine Urinanalyse und Urinkultur durchgeführt werden. In manchen Fällen, vor allem wenn eine interstitielle Zystitis vermutet wird, kann der Arzt einen flexiblen Katheter mit optischem System in die Blase einführen (Zystoskopie) oder eine Biopsie der Blase durchführen.

Die Ursache für den Harndrang wird behandelt.

(Siehe auch Übersicht der Symptome der Harnwege.)