Lichtblitze entstehen, wenn etwas anderes als Licht aus der Umgebung die Netzhaut, das lichtempfindliche Gewebe im hinteren Teil des Auges, stimuliert. Diese Stimulation veranlasst die Netzhaut, ein Signal an das Gehirn zu senden. Das Gehirn kann dieses Signal als ein einfaches, plötzliches Aufleuchten interpretieren, das wie ein Blitz, Punkt oder Sternchen aussehen kann (Photopsie). Photopsien kommen vor, wenn das Auge gerieben wird.

Mouches volantes treten im Auge auf, wenn ein Objekt im Augapfel einen Schatten auf die Netzhaut wirft, der lichtempfindlichen Struktur im hinteren Teil des Auges. Häufig sind dann ein oder mehrere Objekte zu sehen, die im äußeren Gesichtsfeld schweben. Dem Betroffenen kann es so vorkommen, als ob er einen Schwarm von Fliegen, Mücken oder mehrere Flecken im Auge wahrnimmt, aber dann erkennt, dass diese tatsächlich gar nicht vorhanden sind.

Blick ins Innere des Auges

Der häufigste Grund für Lichtblitze und Mouches volantes in den Augen ist:

ein Schrumpfen der gallertartigen Substanz, die den Augapfel füllt (Glaskörper).

Bei jungen Erwachsenen können gelegentlich schwimmende Fäden im Sehvermögen eines oder beider Augen auftreten, die entstehen, weil sich der Glaskörper zusammenzieht. Diese Arten von Mouches volantes (als Kontraktions- oder idiopathische Glaskörpertrübungen bezeichnet) deuten nur selten auf eine Schädigung hin. Etwa im Alter von 50 bis 75 Jahren schrumpft der Glaskörper und zerrt immer mal wieder an der Netzhaut. Dieses Zerren stimuliert die Netzhaut und erzeugt die Illusion von Lichtern, die als Blitze gesehen werden. Mit der Zeit zieht sich der Glaskörper vollständig von der Netzhaut zurück (Glaskörperabhebung). Das ist ein normaler Alterungsprozess.

Weniger häufige, aber ernstzunehmende Ursachen sind

Netzhautablösung

Ein Riss in der Netzhaut

Eine Blutung im Glaskörper

Eine Entzündung des Glaskörpers

Manchmal verursacht Migräne Symptome, die das Sehvermögen betreffen. Diese das Sehvermögen betreffenden Symptome können weiße, gezackte und blitzende Linien sein, die zunächst in der Mitte des Sichtfeldes erscheinen und sich dann über das gesamte Gesichtsfeld ausbreiten (keine einzelnen Objekte wie Mouches volantes). Typischerweise lösen sie sich innerhalb von 20 Minuten auf und verschwinden erst vom peripheren Sichtfeld und zuletzt von dessen Mitte. Patienten können dabei auch ohne Kopfschmerz sein. Diese Symptome werden als okuläre oder retinale Migräne bezeichnet. Menschen können oft auch ähnliche Symptome erfahren oder das Sehvermögen in einem Teil des Auges für etwa 10 bis 60 Minuten verlieren, bevor eine Migräne im Kopf beginnt (was als eine Migräne-Aura bezeichnet wird). In diesen Fällen werden die Symptome durch ein Phänomen im Gehirn ausgelöst und nicht in der Netzhaut.

Lichtblitze können die Folge eines Schlages auf den Kopf sein („Sternchen sehen“), wahrscheinlich, weil dadurch der Teil des Gehirns angeregt wird, der visuelle Informationen verarbeitet.

Selten sind Augentumoren (z. B. Lymphome) und eine Entzündung des Glaskörpers (Vitritis) die Ursache für Mouches volantes. Fremdkörper im Auge können Mouches volantes hervorrufen, verursachen jedoch in der Regel andere Symptome, wie etwa den Verlust des Sehvermögens, Augenschmerzen oder Rötung der Augen, die unangenehmer als Mouches volantes sind.