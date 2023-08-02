Sport im Alter

Die meisten Menschen über 65 Jahre sind nicht im empfohlenen Maße körperlich aktiv, obwohl sportliche Aktivitäten bekanntlich u. a. die folgenden gesundheitlichen Vorteile bieten:

Längeres Leben

Verbesserte Lebensqualität (beispielsweise Ausdauer, Kraft, Stimmung, Gelenkigkeit, Schlafqualität, geistige Funktion)

Zudem wissen viele ältere Menschen nicht, wie intensiv sie trainieren sollen und wie oft sie trainieren können.

Sport ist eine der sichersten und wirksamsten Methoden zur Verbesserung der Gesundheit. Aufgrund der mit zunehmendem Alter und altersbedingten Erkrankungen einhergehenden Verminderung der körperlichen Leistungsfähigkeit ziehen ältere Menschen unter Umständen einen größeren Nutzen aus der körperlichen Ertüchtigung als jüngere Menschen. Körperliche Aktivität hat einen nachgewiesenen Nutzen, selbst wenn erst im höheren Alter damit begonnen wird. Einfaches, mäßiges Krafttraining hilft älteren Menschen, Alltagsaktivitäten wie Treppensteigen oder noch weniger anstrengende Aktivitäten wie Baden, Anziehen, Zubereiten von Mahlzeiten und Einkaufen zu bewältigen.

Der größte gesundheitliche Nutzen wird bei untrainierten Personen erzielt, die mit dem Training beginnen, insbesondere wenn ein aerobes Training durchgeführt wird.

Mit zunehmendem Alter lässt die Körperkraft nach. Eine verminderte Körperkraft kann die Funktionalität beeinträchtigen. Durch Kraftsport kann die Muskelmasse erhöht werden und damit die Funktionalität gezielt verbessert werden. Bei größerer Muskelmasse wird das Herz-Kreislaufsystem bei gleicher Muskelarbeit weniger stark beansprucht. Durch die zunehmende Kraft in den Beinmuskeln wird die Schrittgeschwindigkeit erhöht und das Treppensteigen erleichtert. Ältere Menschen, die sportlich aktiv sind, haben bei einer vorliegenden schweren Erkrankung vermutlich eine bessere Prognose.

Nicht alle älteren Menschen können gefahrlos trainieren. Bei einigen Herzkrankheiten und unkontrolliert hohem Blutdruck oder schlecht eingestelltem Diabetes mellitus können sportliche Aktivitäten für manche Personen gefährlich sein. Andere Erkrankungen, z. B. Arthritis, können das Training erschweren. Die meisten älteren Menschen, selbst Menschen mit Herzkrankheiten, können körperlich aktiv sein. Unter Umständen ist es nötig, dass diese einem speziell für sie aufgestellten Trainingsprogramm folgen oder Übungen unter der Aufsicht eines Arztes, Physiotherapeuten oder zertifizierten Trainers ausführen. Bei Schmerzen im Brustkorb, Benommenheit oder Wahrnehmung eines unregelmäßigen oder schnellen Herzschlags (Palpitationen) während der Ausführung der Übungen sollte die betreffende Person das Training einstellen und einen Arzt aufsuchen.

Vor Beginn eines Trainingsprogramms sollten ältere Menschen von ihrem Arzt untersucht werden, um festzustellen, ob Herzkrankheiten oder körperliche Einschränkungen bei der Ausübung sportlicher Aktivitäten vorliegen. In der Regel ist eine Elektrokardiografie (EKG) nur dann notwendig, wenn die Krankengeschichte der betreffenden Person oder die Befunde der körperlichen Untersuchung auf eine Erkrankung hindeuten. Belastungstests sind bei älteren Menschen, die mit leichten Übungen beginnen und die Intensität nur allmählich steigern möchten, in der Regel unnötig. Belastungstests können von den Ärzten durchgeführt werden, wenn die Person mit einem intensiven Training beginnen möchte, insbesondere wenn ein Verdacht auf Diabetes oder auf eine Lungenerkrankung oder eine Herzkrankheit besteht.