Katarakt (grauer Star)

Der Eingriff nimmt im Normalfall etwa 30 Minuten in Anspruch, und der Patient kann noch am selben Tag nach Hause entlassen werden. Nähte sind gewöhnlich nicht nötig, weil der Einschnitt klein ist und von allein heilt.

Patienten sollen im Voraus Vorkehrungen treffen, um zu Hause im Verlauf mehrerer Tage nach der Operation zusätzliche Hilfe zu erhalten, da ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein könnte (z. B. könnte es verboten sein, sich vornüberzubeugen oder schwere Gegenstände zu heben). Für einen kurzen Zeitraum nach dem Eingriff kann es zu Veränderungen des Sehvermögens wie verschwommenem Sehen und Schmerzen durch helles Licht kommen.

In den ersten Wochen nach der Operation werden Augentropfen mit Kortikosteroiden, mit nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAID) und mit Antibiotika angewendet, um Entzündungen zu verringern, Infektionen zu verhindern und die Heilung zu fördern. Manchmal werden am Ende der Operation Antibiotika, Kortikosteroide und/oder NSAR in das Auge gespritzt, ein Schritt, der die Anwendung von Augentropfen nach der Operation verringert. Patienten erhalten eine Brille oder einen Plastikschirm, die sie während des Schlafens tragen, um das Auge vor Verletzungen zu schützen, bis die Heilung abgeschlossen ist, was normalerweise wenige Wochen in Anspruch nimmt. Augenreiben, schweres Heben und übermäßiges Vornüberbeugen werden vermieden. Patienten suchen den Arzt einen Tag nach der Operation und anschließend in der Regel nach 1 Woche und 1 Monat auf. Wenn ein Patient unter Katarakten in beiden Augen leidet, warten viele Ärzte mehrere Monate, bis das erste Auge geheilt ist, um dann die Katarakt aus dem anderen Auge zu entfernen.

Viele Menschen stellen schon wenige Wochen nach der Kataraktoperation fest, dass sich ihre Fernsicht verbessert hat. Fast alle brauchen eine Lesebrille, und einige Patienten benötigen zudem eine Brille, um die bestmögliche Fernsicht zu erreichen.

Neuere intraokulare und multifokale Linsen ermöglichen eine gute Nah- und Fernsicht ohne Brille, auch wenn einige Patienten weniger Kontraste wahrnehmen und mit diesen Linsen in der Nacht Sternchen und Lichthöfe sehen. Vor der Operation nimmt der Arzt Berechnungen vor, um die Stärke der künstlichen Linse zu bestimmen. Daher ist ein Übergang von Brillen mit dicken Gläsern vor der Operation zu viel dünneren Gläsern nach dem Eingriff möglich. Einige Patienten mit neueren multifokalen Linsen brauchen keine Brille mehr oder benötigen sie nur für bestimmte Dinge, zum Beispiel zum Autofahren bei Nacht, beim Lesen bei schwachem Licht oder für das Sehen aus mittlerer Entfernung, wie etwa bei der Arbeit mit dem Computer. Manche anderen Linsen können Astigmatismus korrigieren, was ebenfalls nach dem Eingriff die Notwendigkeit einer Brille mindern kann.