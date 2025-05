Eintauchen in kaltes Wasser

Maßnahmen zur Verdunstung und Kühlung

Manchmal gekühlte Flüssigkeiten, die intravenös verabreicht werden

Menschen mit Hitzschlag müssen sofort gekühlt werden und es sollte ein Krankenwagen gerufen werden. Während auf den Transport in das Krankenhaus gewartet wird, sollten die Betroffenen in kaltes Wasser, wie einen See, Fluss oder eine Badewanne, getaucht werden. Um das Risiko des Ertrinkens zu verringern, sollten Betroffene, die verwirrt sind oder nicht kooperieren können, nicht eingetaucht werden. Wenn kein Eintauchen in kaltes Wasser möglich ist, sollten die Betroffenen durch Benetzen mit Wasser und anschließender Luftkühlung mit einem Ventilator über den ganzen Körper gekühlt werden (verdunstende Kühlung). Leicht erwärmtes oder lauwarmes Wasser ist besser als kaltes, da die Betroffenen dann beim Benetzen nicht so sehr zittern müssen, was anderenfalls zu mehr Hitze führen würde.

Medikamente (Aspirin oder Paracetamol), die dafür ausgelegt sind, Fieber aufgrund einer Entzündung zu behandeln, wirken nicht und sollten vermieden werden.

Wussten Sie ...

Im Krankenhaus wird der Körper meist gekühlt, indem die Kleidung ausgezogen und die bloße Haut mit (warmen oder lauwarmen) Wasser oder gelegentlich mit Eis bedeckt wird. Um die Verdunstung und die Körperkühlung zu beschleunigen, kann ein großer industrieller Ventilator (wie er häufig vom Hausmeister verwendet wird) zur Kühlung des Körpers verwendet werden. Die Körpertemperatur wird häufig, oft sogar durchgehend, kontrolliert. Gekühlte Flüssigkeit kann intravenös verabreicht werden. Die Kühlmaßnahmen werden beendet, sobald die Körpertemperatur etwa 39 °C beträgt.

Eventuell muss auch wegen Krämpfen, einem Komazustand und Funktionsstörungen der anderen Organe behandelt werden. Ein Hitzschlag wird am besten auf der Intensivstation im Krankenhaus behandelt.