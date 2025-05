Auswirkungen der Alterung auf die weiblichen Geschlechtsorgane

Medical University of South Carolina

Während der Wechseljahre verändern sich die weiblichen Geschlechtsorgane rasch. (Menopause ist definiert als der Zeitraum von einem ganzen Jahr nach der letzten Regelblutung.) Die Menstruation bleibt aus und die Eierstöcke produzieren kein Östrogen mehr.

Nach der Menopause wird das Gewebe der kleinen Schamlippen (welche die Scheiden- und Harnröhrenöffnung umgeben), der Klitoris, der Scheide und der Harnröhre dünner (Atrophie). Diese Ausdünnung kann zu einer chronischen Reizung und Trockenheit der Scheide führen. Es besteht eine größere Wahrscheinlichkeit von Scheidenausfluss und Harnwegsinfekten. Auch Gebärmutter, Eileiter und Eierstöcke werden kleiner.

Das Alter lässt die Muskel- und Bindegewebemasse zurückgehen, auch in den Muskeln, Bändern und sonstigen Geweben, die Blase, Gebärmutter, Scheide und Enddarm halten. Infolgedessen werden die betroffenen Organe möglicherweise nicht gestützt und können absinken (Prolaps), was manchmal zu einem Druck- oder Völlegefühl im Becken führt. Sie können sich an der Scheidenöffnung vorwölben und Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder einen Verlust der Kontrolle über das Wasserlassen oder den Stuhlgang (Inkontinenz) verursachen. Bei Frauen, die Kinder geboren haben, treten solche Probleme häufiger auf, sie können aber bei jeder Frau vorkommen.

Da weniger Östrogen zur Stimulation der Milchdrüsen vorhanden ist, werden die Brüste kleiner. Das Bindegewebe, das die Brüste stützt, nimmt ebenfalls ab. Der Stützverlust trägt zu Veränderungen der Brustform bei. Fettgewebe ersetzt das Fasergewebe in den Brüsten und macht sie weicher.

Die altersbedingten Veränderungen der Geschlechtsorgane wirken sich nicht auf das sexuelle Verlangen aus. Scheidentrockenheit nach den Wechseljahren kann jedoch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen, und einige Frauen haben einen verminderten Wunsch nach Sex.