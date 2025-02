Messung des Resturins in der Blase nach dem Wasserlassen

Wenn eine Person überhaupt nicht in der Lage ist Wasser zu lassen, ist die Diagnose eindeutig.

In anderen Fällen versucht der Arzt zu überprüfen, wie viel Urin in der Blase zurückbleibt, nachdem die betroffene Person, soweit wie es ihr möglich ist, die Blase entleert hat. Der Arzt führt unmittelbar nach dem Toilettengang einen Katheter in die Blase ein, um zu überprüfen, wie viel Urin hinausgeleitet wird, oder misst mithilfe eines Ultraschallgeräts das Volumen des in der Blase verbleibenden Urins. Die Menge des verbleibenden Restharns nennt man post-miktorische Rückstände. Wenn die Restharnmenge mehr als eine halbe Tasse umfasst (bei älteren Erwachsenen etwas mehr), wird eine Harnretention diagnostiziert.

Es erfolgt eine körperliche Untersuchung, die auch eine Rektaluntersuchung umfasst. Bei Männern wird im Rahmen der rektalen Untersuchung unter Umständen auch überprüft, ob die Prostata vergrößert ist. Bei dieser Untersuchung wird möglicherweise auch ein Kotstau festgestellt. Eventuell wird eine Urinprobe auf eine mögliche Infektion untersucht. Möglicherweise sind Bluttests und bildgebende Diagnostikverfahren notwendig, um die Ursache der Harnretention festzustellen.